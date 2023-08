Непозната и шокираща – какво знаем за историята на стоматологията

П овечето хора смятат стоматологията за сравнително нов дял от медицината, но в интерес на истината тя е много по-древна, отколкото най-вероятно предполагате. Съществуват доказателства, че още по време на Индската цивилизация, т.е. преди повече от 5000 години, се практикувало зъболечение. Използвани били различни техники за пробиване и почистване на зъби, а в някои свещени книги дори има напътствия за изработването на специални четки и пасти, съставени от стрити на прах растения. В древен шумерски текст пък се споменава, че причината за кариесите е „зъбен червей“.

Това твърдение се радвало на голяма популярност в Индия, Египет, Япония и Китай. Открити са и древноегипетски папируси, съдържащи описания на различни заболявания на зъбите, а древногръцките учени Хипократ и Аристотел са автори на текстове, посветени на методите за лечение на подобни здравословни проблеми. В следващите редове може да научите някои изненадващи факти, свързани с историята на стоматологията.

Най-древните пасти за зъби

Според археолозите, едни от първите четки за зъби били създадени в Древен Египет и Вавилон. Те били направени от къси и тънки парчета дърво. Любопитна подробност е, че пастата за зъби била изобретена още по-рано, а някои от най-ранните сведения за подобни „продукти“ са от Индия и Китай. Хората, които ги използвали, добавяли в тях всичко, което смятали за подходящо – като стрити на прах яйчени черупки, пепел от волски копита, както и пемза. Древните гърци и римляни на свой ред прибавяли животински кости, както и черупки от стриди. През XIX в. се наложила практиката в пастите за зъби да бъде добавян сапун. Тя продължила до края на Втората световна война, когато той бил заменен от други съставки – като натриев лаурил сулфат.

Зъбите на нашите предци

Всеизвестен факт е, че ако не миете редовно зъбите си, те ще се развалят много бързо. В продължение на хиляди години обаче нашите прадеди не полагали почти никакви грижи за устната си хигиена. Въпреки това, те можели да се похвалят със забележително здрави зъби. Каква е причината за това? Според учените, отговорът на този въпрос е пределно ясен – тяхната диета.

Те се хранели с необработени храни, в които не само нямало никакви консерванти и химикали, но и съдържали много витамини и полезни вещества (никак не е изненадващо, че това не може да се каже за храните, които в наши дни купуваме от супермаркетите). Освен това, добавят експертите, менюто на прадедите ни изобилствало от фибри, с помощта на които почиствали парченцата храна, останали между зъбите им.

Two dentists who are married to each other know just how tricky it can be to stay on top of dental health, especially when you have kids. Here's what they do to keep their family's oral hygiene in check. https://t.co/GWukpzcRoF