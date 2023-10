Газа, Украйна и страховете, че се приближаваме към световна война

У жасяващата атака, която палестинската терористична организация „Хамас“ извърши срещу Израел на 7 октомври, шокира целия свят и доведе до започването на военна операция в Ивицата Газа. Броят на загиналите непрекъснато се увеличава, а израелският министър на отбраната Йоав Галант подчерта, че бойните действия няма да престанат, докато групировката не бъде „заличена от лицето на Земята“. На фона на тези драматични събития, все повече хора си задават въпроса дали единствено „Хамас“ носи отговорност за жестокото нападение. Според повечето експерти, организацията най-вероятно е получила помощ от Иран. Всичко това увеличава страховете, че е възможно да се стигне до избухването на мащабен военен конфликт, в който да бъдат замесени редица държави. Основателни ли са тези притеснения?

Israel's military informed the United Nations that the 1.1 million Palestinians in Gaza should relocate to the enclave's south within the next 24 hours, a UN spokesman said, in what Palestinians fear could be a precursor to an Israeli ground offensive https://t.co/jSA4zfrfgH — Reuters (@Reuters) October 13, 2023

Позицията на Запада

В часовете след извършеното от „Хамас“ нападение, западните страни единодушно осъдиха случилото се и заявиха по категоричен начин подкрепата си за Израел. Въпреки това, ЕС и САЩ не използват една и съща реторика, което е важна подробност, смятат експертите. „Няма оправдание за тероризма, няма извинение…Израел има САЩ зад гърба си“, заяви американският президент Джо Байдън. Той също така определи атаката на „Хамас“ като „акт на чисто зло“. Като цяло, изказванията, идващи от Вашингтон, са изцяло насочени към палестинската организация. Освен това, Белият дом подчерта, че има капацитета да помага едновременно на Израел и Украйна.

Подходът на ЕС е малко по-различен. Представители на Общността нееднократно призоваха за деескалация на напрежението. „Самоотбраната трябва да бъде упражнявана в рамките на международното право“, подчерта върховният представител на ЕС по външната политика Жозеп Борел след извънредна среща на първите дипломати на страните-членки. Той осъди действията на „Хамас“, но и добави, че спирането на водата и тока за огромен брой цивилни, живеещи в Газа, е в разрез с международните норми. И още нещо – Европа показва, че ще продължи да фокусира вниманието си върху войната в Украйна и няма да се намеси активно в конфликта в Близкия изток.

Към настоящия момент, едно нещо изглежда безспорно – конфликтът в Газа ще продължи да се задълбочава. Шансовете да бъде постигнато някакво споразумение, което да доведе до спиране на кръвопролитията, изглеждат нулеви. Експертите са единодушни, че следващите дни ще са от ключово значение и ще покажат дали във войната ще се намесят и други страни – както съюзници, така и врагове на Израел. Освен това, езикът, използван от ръководителите на еврейската държава, демонстрира, че няма да има връщане към досегашното статукво, характеризиращо се със спорадични сблъсъци и ракетни атаки.

BREAKING: Israel has used white phosphorus in military operations in Gaza and Lebanon, putting civilians at risk of serious and long-term injuries.



White phosphorus causes excruciating burns and can set homes afire. Its use in populated areas is unlawful.https://t.co/TbCVA5Qynp pic.twitter.com/4UKANHTwI2 — Human Rights Watch (@hrw) October 12, 2023

Ползите за Русия

Редица експерти споделят мнението, че конфликтите в Газа и Украйна са свързани, а случващото се в Близкия изток работи в полза на Русия. Някои дори търсят символика в това, че атаката на „Хамас“ беше извършена точно на 7 октомври – рождения ден на руския президент Владимир Путин. Една от причините за това е, че войната между Израел и палестинската групировка доведе до скок на цените на петрола, а това е добре дошло за Москва. „Определено може да се каже, че Русия ще извлече известни ползи от войната в Газа. От една страна, помощта, която САЩ оказва на Израел, неизбежно ще ограничи поне частично възможностите на Вашингтон да изпраща оръжия и боеприпаси на Украйна. Освен това, антизападните настроения, в основата на които стои подкрепата за Палестина, със сигурност ще се разпространят в т. нар. „Глобален юг“, а и в някои европейски страни“, заяви за Vesti.bg проф. Ричард Бетс от Колумбийския университет в Ню Йорк, който е автор на редица изследвания и публикации, свързани с международните конфликти и борбата с тероризма.

Подобно е мнението и на професора по политически науки от Масачузетския университет в Бостън Лейла Фарсах.

„Смятам, че Кремъл ще използва своята пропагандна машина, за да представи ЕС и САЩ във възможно най-лоша светлина – вероятно като лицемерни държави, които не се интересуват от страданията на палестинския народ. Въпреки това, не мисля, че Русия ще постигне своите цели, тъй като страната е ангажирана основно с войната в Украйна. Напълно е възможно руската армия да започне да извършва още по-ожесточени атаки, но това няма да промени факта, че Киев ще продължи да получава подкрепа от западните си партньори. Освен това, за всички е очевидно, че ЕС най-вероятно няма да се намеси в конфликта в Газа“, отбеляза тя за Vesti.bg.

President Volodymyr Zelensky of Ukraine has accused Russia of wanting to precipitate conflict in the Middle East to undermine international support for Ukraine. https://t.co/vIQSxg6h3s — The New York Times (@nytimes) October 11, 2023

Задава ли се Трета световна война?

Вероятността войните в Украйна и Газа да прераснат в глобален конфликт е тема, която не спира да е обект на разгорещени дебати. Повечето анализатори все пак смятат, че подобен сценарий е малко вероятен. „Ситуацията е много опасна, но не бива да се правят прибързани заключения или да се създава излишна паника. Смятам, че най-големият риск е свързан с евентуалното използване на ядрено оръжие в Украйна. Що се отнася до конфликта в Газа, той също може да предизвика тежка международна криза. Това би се случило, ако властите в Израел вземат решението да атакуват обекти в Иран, свързани с ядрената програма на Техеран“, смята проф. Бетс.

„Твърденията, че се задава Трета световна война, са силно преувеличени и просто не отговарят на истината. Това, на което ставаме свидетели, са регионални конфликти, които все пак не бива и да бъдат подценявани. От една страна имаме война в Европа, която започна с руската инвазия в Украйна и, за съжаление, едва ли ще приключи скоро. От друга страна виждаме как Израел предприе офанзива срещу Газа. Основният проблем е, че там живеят много невинни хора, които нямат нищо общо с „Хамас“ и атаката, извършена от организацията. Международната общност трябва да вземе мерки, за да ги предпази и да предотврати избухването на огромна хуманитарна криза. Не бива да забравяме, че Газа е територия, която на практика е под обсада от 17 години. Все пак вярвам, че регионалните играчи ще се опитат да сложат край на войната възможно най-скоро“, добавя проф. Фарсах.

