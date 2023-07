Колко опасни са снарядите с обеднен уран, които САЩ възнамеряват да предоставят на Украйна

Н а фона на продължаващите сражения в Украйна, една новина предизвика сериозни притеснения. Става въпрос за решението на администрацията на американския президент Джо Байдън да предостави на Киев снаряди с обеднен уран. Това се случи след продължили няколко седмици дебати по въпроса как да бъдат оборудвани танковете „Ейбрамс“, които САЩ изпращат в Украйна. Великобритания вече снабди Киев с подобни муниции, което беше разкритикувано от Кремъл. Руският държавен глава Владимир Путин отбеляза, че армията на страната също разполага с такива оръжия и може да ги използва. Какво всъщност представляват тези снаряди и какви рискове крие използването им?

Обеднен уран

Учените отбелязват, че обедненият уран представлява плътен страничен продукт, останал след обогатяването на урана. Той е около 40% по-малко радиоактивен от естествената уранова руда, но въпреки това, тъй като е тежък метал, е силно токсичен. Плътността му е висока и се използва като противотежест в самолети и ракети, както и за радиационна защита. Състои се предимно от изотопа U-238, както и много ниски нива на U-235 (той се използва предимно като гориво за захранване на ядрени реактори) и U-234.

Важно е да се отбележи, че мунициите с обеднен уран не могат да причинят ядрена експлозия. Представители на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) подчертават, че той се използва за военни цели, тъй като е около 1,7 пъти по-плътен от оловото и се самозапалва се при високи температури и налягане. Какво всъщност означава това? След като даден снаряд проникне в своята цел, той се разпада на по-малки парчета и се запалва, което предизвиква големи щети. Експертите отбелязват, че такова оръжие може да прореже бронята на танк за миг, след което предизвиква мощна експлозия. За да бъдат предпазени, някои по-модерни танкове имат обеднен уран в броните си. Предполага се, че подобни снаряди се произвеждат от шест страни – САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай и Пакистан. Съществуват сведения, че има още 14 държави, които съхраняват муниции с обеднен уран.

Кога са били използвани подобни снаряди?

Според историците, първите оръжия с обеднен уран били създадени в САЩ през 70-те години на миналия век. Причина за това станал доклад, в който се отбелязвало, че мунициите, с които разполагат страните от НАТО, не могат да преминат през броните на някои съветски танкове. Така, Пентагонът започнал да провежда тестове с различни материали за производството на нов вид бронебойни снаряди. В резултат на извършените изследвания учените заключили, че най-подходящ е обедненият уран.

Подобни боеприпаси били използвани на няколко пъти през последните десетилетия. Един от тези случаи е войната в Персийския залив през 1990 – 1991 г. Предполага се, че изстреляните тогава снаряди съдържали между 315 и 350 т. обеднен уран. При бомбардировките на НАТО над Югославия през 1999 г. пък били използвани над 11 т. Освен това, американската армия имала на разположение такива оръжия по време на инвазията в Ирак през 2003 г. Те били използвани и при бомбардировките по позициите на терористичната групировка „Ислямска държава“ в Сирия през 2015 г.

Рискове за здравето

Добавянето на обеднен уран в боеприпаси е противоречив въпрос, тъй като все още няма категорични данни за неговото влияние върху човешкото тяло. Редица специалисти смятат, че част от здравословните проблеми, които имат ветераните от войната в Персийския залив през 1991 г., се дължат на отравяне именно с обеднен уран. Според учените, радиацията, които тези муниции излъчват, не е достатъчно силна, за да проникне през човешката кожа. В същото време, съществуват опасения, че поглъщането и вдишването на частици с обеднен уран (или получаването на наранявания от шрапнели) може да доведе до тежки последици – като ракови заболявания и нарушена бъбречна функция.

„Проведени са многобройни изследвания, свързани с потенциалните ефекти на обеднения уран върху здравето. В тях са участвали войници, участвали във войната в Персийския залив, както и в инвазията в Ирак. До момента няма данни за нежелани последици“, отбелязва Катрин Хигли, която е професор по ядрена физика и инженерство от университета в Орегон. МААЕ на свой ред обръща внимание на факта, че малък брой ветерани от войната в Персийския залив имат фрагменти, съдържащи обеднен уран, в телата си. Това е довело до повишени нива на обеднен уран в урината им, но без забележими последици за здравето. Проучванията показват статистически незначително повишаване на смъртността сред ветераните, но то по-скоро се дължи на инциденти, а не на заболявания, смятат експертите. Британското кралско научно дружество все пак предупреждава, че „в екстремни условия и при най-лошите сценарии, хората, които приемат голямо количество обеднен уран, биха могли да страдат от неблагоприятни ефекти върху бъбреците и белите дробове“.

Фрагменти от боеприпаси с обеднен уран могат да останат в почвата или да проникнат в подпочвени води, което повдига въпроса дали това представлява опасност за хората, живеещи в тези райони. „Като цяло, всички проведени до момента изследвания показват незначителни количества радиация“, отбелязва проф. Хигли. „По отношение на въздействието върху околната среда, научната литература до голяма степен мълчи относно степента, в която растенията и животните могат да абсорбират обеднен уран от паднали снаряди. Извършени лабораторни експерименти показват, че това е възможно. Учените продължават да провеждат изследвания, целта на които е да се подобри способността ни да предвиждаме дългосрочните ефекти върху околната среда“, допълва тя. Преди няколко години беше публикуван доклад на ООН, в който се отбелязва, че „няма значително, широко разпространено замърсяване“ в резултат на използването на оръжия с обеднен уран по време на бомбардировките над Югославия. Някои сръбски политици отхвърлят това заключение. Те отбелязват, че останалите след въздушните удари фрагменти от бомби са довели до значителен ръст на случаите на ракови заболявания.

