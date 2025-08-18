„Чиста самоомраза“: Как Роби Уилямс успя да свали 12 кг и до какво доведе това

П рез 2023 г. Роби Уилямс говори откровено за това как е отслабнал с над 12 кг, заявявайки, че това, че е „по-голям“, е „шокиращо катастрофално“ за психичното му здраве.

Как Роби Уилямс отслабна

51-годишният певец заяви по това време пред The Times, че е свалил излишните килограми с помощта на „нещо като Ozempic“ - лекарство за диабет, което се е превърнало в популярен метод за отслабване сред известните личности.

„Това е като коледно чудо... и имам нужда от него от медицинска гледна точка. Диагностициран съм със самоомраза тип 2“, пошегува се бащата на четири деца.

„Шокиращо катастрофално е за психичното ми здраве да съм по-пълна. Вътрешният ми глас ми говори по начина, по който Кейти Хопкинс (британска медийна личност, известна с скандалните си изявления) говори за дебелите хора. Това е лудост“, каза знаменитостта.

„Чиста самоомраза“

През юли 2023 г. Уилямс говори открито за борбата си с телесната дисморфия в публикация в социалните медии, наричайки я „скапана катастрофа“.

Той сподели дълго съобщение в Instagram със своите 2,7 милиона последователи за борбата си с теглото, след като феновете реагираха на новопостигналата му стройна фигура.

Откровената публикация беше придружена от изображение на анимационен филм, където единият герой казва на друг, че „това е отишло твърде далеч“, на което другият отговаря: „О, горкото ми същество“.

След това британският певец откровено говори в публикация за своята „чиста самоомраза“.

Уилямс обсъди загубата на тегло, признавайки , че настоящите му размери също не го правят щастлив.

До какво доведе загубата на тегло?

Роби Уилямс е бил диагностициран със скорбут - рядко заболяване, което се развива поради липса на витамин С в организма.

Симптомите могат да включват слабост, кървене на венците, мускулни болки, обриви, чупливи зъби и нарушения в сърдечно-съдовата система и стомашно-чревния тракт.

„Спрях да ям и не получавах никакви хранителни вещества, което доведе до дефицит на витамин C и последваща диагноза скорбут“, обясни Уилямс.