Магичната красота на Царска Бистрица

В горещите летни дни всеки търси малко прохлада, по възможност примесена с история, а защо не и малко царственост? Царска Бистрица е място, на което може да се скриете от високите температури и в същото време да научите нещо ново за нашата история.

Дворецът Царска Бистрица се намира съвсем близо до Боровец в Рила планина, в прохладна и интересна от към растителни видове гора. Мястото е чудесно за разходки и е подходящо дори за малки деца. Алеите вътре са асфалтирани и придвижването дори с бебешка количка или триколка не е никакъв проблем.

Източник: Елена Исаева/личен архив

История на двореца

Царска Бистрица е строена като ловна резиденция на цар Фердинанд и е използвана и от сина му цар Борис III. Вътре е пълно с техни ловни трофеи, което показва тяхната страст и отдаденост към ловните дейности.

Дворецът е построен в периода 1989 до 1914 година в типичен възрожденски стил, но и с елементи на тогавашната европейска архитектура. Комбинацията между двата стила е допринесла за чара и красотата на мястото.

Царска Бистрица е много важна част от историята на последната българска царска династия. Именно тук на 28 август 1943 г. царица Йоанна разбира, че съпругът ѝ, цар Борис III е болен от мистериозна болест. Също тук 6-годишният Симеон и 9-годишната Мария-Луиза виждат за последен път баща си жив.

През 1898 година започва изграждането на първото крило на двореца, което по-късно става известно като „Стария дворец“. То включвало няколко помещения – сред тях кабинет, спални и други жилищни стаи, предназначени за обитаване и работа. Това било началото на бъдещ архитектурен ансамбъл, който с времето щял да се разрасне значително.

В следващите години, по проект на известния български архитект Пенчо Койчев, дворцовият комплекс се разширява с още две нови крила. Те придават допълнителен размах и представителност на сградата – в тях били разположени просторна гостна зала, официална трапезария, както и втори етаж, където се намирали спални помещения, будоари и още един кабинет.

С приключването на строителните дейности през 1914 година, дворецът придобил завършен вид – елегантен и хармоничен комплекс от няколко свързани сгради, обградени от красиво оформен парк. През този парк преминава планинската река Бистрица Мусаленска, която допринася за живописната атмосфера на царската резиденция и подчертава връзката ѝ с природата. Мястото е наистина много красиво и спокойно и чудесно съчетава природа и архитектура в едно.

Дворецът притежава собствено електрозахранване, което се осигурява от малка водноелектрическа централа „Сименс“, инсталирана през 1912 г., която работи и до днес и може да се види от всеки посетител.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Интериор

За съжаление дворецът не е отворен за посетители вътре, но и отвън е много интересен. Отворена за посещение е бившата конюшна, която е превърната в галерия с различни картини, снимки и предмети, които са били част от дворцовия арсенал. Вътре може да видите типични народни носии, снимки и рисунки на двореца и околността, портрети на царското семейство и други техни вещи и принадлежности.

Първата стая от „Стария дворец“ е обзаведена по нетипичен начин – тя наподобява корабна каюта, създавайки усещане за морски интериор сред планинската обстановка. Този избор на обзавеждане не е случаен. През 1902 година цар Фердинанд предприема пътуване до Бразилия с кораба „Нова Америка“. Според една от версиите, капитанът на кораба – Жан-Луи Морис, с когото Фердинанд поддържал дългогодишно приятелство, му прави необичаен, но символичен подарък – обзавеждането от самата каюта. Така част от атмосферата на морското пътешествие е пренесена в сърцето на двореца, превръщайки първата стая в любопитен и личен спомен от едно екзотично и далечно приключение.

В ловната част на Царска Бистрица има внушителна колекция от ловни трофеи, събирана в продължение на половин век. Повечето животни са отстреляни от цар Борис III, но има също трофеи на княз Кирил и княгиня Надежда, която обичала да ловува наред с мъжете. Крачета от дива коза са използвани за опора на настолна лампа в кабинета на първия етаж. Автентичната атмосфера на ловния кабинет е запечатана при снимките на филма „Цар и генерал“. Някои трофеи са изложени и в кафето, непосредствено до галерията, където може да ги видите.

В трапезарията на двореца се откроява впечатляващ и емоционално наситен елемент – огромен портрет на Христо Марков, личният ловец на цар Фердинанд. Изображението не е просто декоративен акцент, а почит към човека, който дълги години е бил неотлъчно до монарха по време на ловните му експедиции. Марков загива трагично, след като е смъртоносно ранен от мечка – съдба, достойна за легенда, която портретът увековечава с тиха достолепност.

Просторната гостна зала на двореца впечатлява с изящна ръчна дърворезба по тавана – истински шедьовър на народното изкуство. Орнаментите са дело на майстори от три от най-прочутите занаятчийски школи в България: Трявна, Самоков и Копривщица. Техният труд придава на залата усещане за топлина, традиция и царствена елегантност. Внушителната камина допълва атмосферата – тя е облицована с мраморни плочи, подарени лично на царя от кмета на Самоков. Тези плочи някога са били част от оригиналната украса на известната самоковска чешма от XVII век, така вплитайки парченце от българската история в интериора на царската резиденция.

В една от уютните ниши на гостната е разположено пиано, върху което с достойнство стои седмораменен еврейски свещник – менора. Този ценен артефакт е подарен на цар Борис III от еврейската общност в България – жест на уважение и признание, който придава още по-дълбоко културно и духовно измерение на дворцовия интериор. Менората, със своята символика на светлина, вяра и памет, пази своето мълчаливо присъствие сред величествената обстановка на царския дом.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Кой е законният собственик на двореца?

Дали наследниците на цар Борис III имат неоспорими права върху тази семейна собственост или е на държавата, с чиито пари се предполага, че е построен двореца? Може би истината е някъде по средата.

През годините, особено след 1945 г. е имало много спорове на царското семейство, в лицето на Симеон Сакскобурготски и сестра му Мария Луиза и държавата за това чия е собствеността на двореца. След множество дела, проточили се с години в крайна сметка държавата връща владението на имота на наследниците на цар Борис III, което е и причината за това той да не е отворен за посетители. Жалко наистина, защото по снимките, които може да откриете в интернет се вижда, че определено има какво да се види от интериора на Царска Бистрица, но все пак няма да съжалявате, ако отидете до там – мястото е много чисто, красиво и чудесно за разходки.

