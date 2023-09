Да измамиш Хитлер – как операция „Минсмийт“ помогна на Съюзниците да спечелят Втората световна война

В ранните часове на 30 април 1943 г. край югозападните брегове на Испания местен рибар се натъкнал на безжизнено тяло, носещо се във водите на Средиземно море. На пръв поглед изглеждало, че починалият мъж е войник. У него било открито малко черно куфарче, което впоследствие попаднало в ръцете на германското разузнаване. То съдържало секретни документи, разкриващи планове за мащабна инвазия на съюзническите войски в Гърция и Сардиния. Новината достигнала до Адолф Хитлер, който наредил там да бъдат разположени хиляди войници, за да бъде отблъсната атаката. Имало само един проблем – тези документи били фалшиви. Случилото се било част от т. нар. операция „Минсмийт“, която се оказала един от повратните моменти в хода на Втората световна война.

American soldiers and Sherman tanks in a square in Gela, Sicily, July 1943. #WW2 pic.twitter.com/eHwOEhw7Qt — WWII Pictures (@WWIIpix) October 31, 2017

Тайните планове на Съюзниците

В края на 1942 г. победата на Съюзниците в Северноафриканската кампания изглеждала почти сигурна и те започнали да планират своя следващ ход. Решението им било да се насочат към района на Средиземно море и по-специално към Сицилия. Островът бил от голямо стратегическо значение, тъй като щял да отвори пътя за нападение срещу контролираните от нацистите територии в континентална Европа. Съсредоточаването на хиляди войници и голямо количество военна техника, обаче, нямало как да остане незабелязано от германското разузнаване. По тази причина, западните съюзници започнали операция „Баркли“, чиято цел била разпространяването на заблуждаваща информация относно техните планове.

Един от участниците в нея бил лейтенант Чарлз Чолмондели от Кралските военновъздушни сили на Великобритания. Той предложил над Франция да бъде спуснат труп с прикрепен към него полуотворен парашут и радиостанция, която да бъде използвана за подаване на фалшива информация, щом попадне във вражески ръце. Тази идея, обаче, не била одобрена. С помощта на Ивън Монтагю, Чолмондели създал нов план. Той включвал тялото на войник, загинал в самолетна катастрофа над Средиземно море, което трябвало да изплува край бреговете на Испания (тогавашното правителство на страната твърдяло, че е неутрално, но всъщност си сътрудничело с германското разузнаване). Целта била до властите в Берлин да достигнат документи, съдържащи подвеждаща информация. Именно така били положени основите на операция „Минсмийт“ (тя била част от операция „Баркли“).

‘This isn’t the World War II I was taught’: The story behind Operation Mincemeat https://t.co/gQVgrbYYzt — The Independent (@Independent) April 30, 2022

Предложението на Иън Флеминг

Преди да си спечели световна слава като автор на шпионските романи за емблематичния агент 007 Джеймс Бонд, Иън Флеминг работил в британското разузнаване като помощник на контраадмирал Джон Годфри. Той бил сред създателите на доклад, посветен на средствата за разпространяване на дезинформация, който вдъхновил участниците в операция „Минсмийт“. В него Флеминг описал как може да бъде използван труп, взет от моргата, на който да бъде сложена военна униформа. По този начин, ако бъде пуснат край бреговете на вражеска територия и попадне в ръцете на противника, може да бъде създадена заблудата, че е пренасял секретни документи. Световноизвестният писател участвал в редица операции по време на Втората световна война. Голяма част от своите преживявания той пресъздал в своите бестселъри, които впоследствие били и екранизирани.

Капитан Уилям Мартин

Монтагю и Чолмондели се свързали с изтъкнатия патолог сър Бърнард Спилсбъри, който им помогнал да намерят подходящо тяло за изпълнението на дръзкия план. То трябвало да е на мъж, починал от удавяне в морето след самолетна катастрофа. Откриването на подобен труп първоначално изглеждало като невъзможна задача. Въпреки това, такъв все пак бил намерен. Тялото било на 34-годишен мъж, който се споминал след поглъщането на отрова за мишки. Това предизвикало остра реакция, в резултат на която дробовете му се напълнили с течност – нещо, което било нормално при смърт в морето. Според Спилсбъри, единствено изключително опитен патолог, какъвто по това време в Испания нямало, можел да забележи разликата.

Следващата стъпка била създаването на фалшива самоличност на починалия мъж. Така, той се превърнал в капитан Уилям Мартин, роден през 1907 г. в Уелс. Освен фалшивите документи, които уж разкривали плановете на Съюзниците, трупът бил „снабден“ и с други предмети, които трябвало да допринесат за заблудата. Сред тях били билети за театър, фактура за нова риза, пощенски марки, цигари, както и писмо от банка „Лойдс“. Капитан Мартин носил със себе си и снимка на годеницата си Пам. Нейното истинско име било Джийн Лесли – 19-годишно момиче от Ню Хемпшир, което работело като секретарка в британското разузнаване. За да направят образа на мнимия военен още по-правдоподобен, Монтагю, Чолмондели и техният екип решили да го представят като леко небрежен. В резултат, личната му карта била маркирана като временна, за да се създаде впечатлението, че е загубил своята няколко седмици по-рано.

Troops from 51st Highland Division unloading equipment from tank landing craft on the opening day of the Allied invasion of Sicily, July 1943. #WW2 pic.twitter.com/AT2pxOuMrX — WWII Pictures (@WWIIpix) April 24, 2019

Реакцията на Хитлер

Съюзниците били притиснати от времето и се налагало да действат бързо. По план, офанзивата към Сицилия трябвало да започне през юли 1943 г. Така, на 19 април започнало изпълнението на операция „Минсмийт“. Тялото на капитан Мартин, облечено в износена униформа, било изхвърлено от кораб в Средиземно море. 11 дни по-късно, то достигнало бреговете на Испания. Както се очаквало, фалшивите документи попаднали в ръцете на германското разузнаване, което незабавно уведомило Хитлер. Фюрерът бил шокиран от разкритието, но не се усъмнил в достоверността на въпросните документи. Той дори отбелязал, че „действията по отношение на Сардиния и Пелопонес са абсолютен приоритет“ и наредил в Гърция да бъдат разположени няколко хиляди войници.

На 9 юли истината излязла наяве. Тогава Съюзниците атакували Сицилия, давайки началото на операция „Хъски“ – една от най-мащабните офанзиви по време на Втората световна война. Тя приключила на 17 август същата година, като Тристранният пакт дал около 29 000 жертви (повечето от тях били италианци), а около 140 000 войници били пленени. Загубите на САЩ, Великобритания и Канада били значително по-малки – около 5000 убити. Любопитна подробност е, че за повечето войници от Северна Америка това било първото сражение във войната.

Още от автора:

Трябва ли да се страхуваме от изкуствения интелект, мнението на експертите

Руско влияние или конспирация: Задълбочава ли се проблемът с проявите на антисемитизъм в България

Непозната и шокираща – какво знаем за историята на стоматологията​

Адренохром – истина или измислица е конспиративната теория за „дрогата на елита“

Зверствата, извършени от Съюзниците по време на Втората световна война

Теориите, които се опитват да променят представите ни за Античността

Как изкуственият интелект променя бъдещето на медицината

Ядрен взрив или метеорит: Какво се крие зад инцидента „Вела“

На ръба на масова истерия: НЛО и Студената война

Земята е плоска, а гравитацията не съществува – войната между науката и конспиративните теории

Трагичната история на децата на Сталин

Отнета свобода – мрачната история на робството в Древен Рим

Какво не знаем за живота на основателя на СССР – Владимир Ленин

Колко опасни са снарядите с обеднен уран, които САЩ възнамеряват да предоставят на Украйна

Зоологическите градини, превърнали се в символ на Студената война

Ужасите на Първата световна война: Как химическото оръжие промени историята

Тайните на московското метро и подземните убежища на съветската власт

Индустриалната революция: Краят на една епоха и началото на друга

Между фактите и легендите – как викингите изчезнаха от Гренландия

Изумително: Гигантите, които наследиха динозаврите

САЩ срещу Китай – новата космическа надпревара

Кафето – напитката, която промени света

Масови екзекуции, смъртоносен студ и апокалиптични разрушения: Непознатата история на Корейската война

Сектата „Райски порти“: Масовото самоубийство на поклонниците на „Стар Трек“

Най-странните медицински практики в Древен Рим

Новият крал на Великобритания и церемонията, която светът очаква с нетърпение

Жената, която се опълчи на нацистите и спаси стотици хора от сигурна смърт

Наистина ли използваме едва 10 процента от мозъка си

Между фактите и легендите – истинската история на крал Артур

Изборите в Турция наближават – ще успее ли Ердоган да остане на власт