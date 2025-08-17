Свят

17 август 2025, 20:39
Вучич: И фризьорите останаха без хляб заради уличните банди, ще възстановя реда в Сърбия
Ф ризьорите и занаятчиите не могат да изкарват прехраната си, ресторантьорите не работят, а по улиците властва банда, която бие, пали и руши – така президентът на Сърбия Александър Вучич описа ситуацията в страната, заявявайки, че в следващите три до четири дни сръбската държава ще предприеме решителни мерки за възстановяване на реда, мира и спокойствието.

„Ще видите нашите изненадващи решения. В първите дни на някои ще им се стори, че сме се оттеглили, че ни няма, но след това ще се види цялата решителност на сръбската държава. Ще използваме всичко, с което разполагаме, за да върнем реда, мира и спокойствието в нашата страна“, заяви той.

Вучич каза още, че Сърбия преминава през труден период и че насилствените протести са застрашили не само държавата, но и всички ценности и нормалния живот на гражданите.

Сръбският държавен глава твърди, че през последните девет месеца в страната е прилагана „теория на контролирания хаос“ с цел да се подкопае доверието в институциите и да се създаде атмосфера на постоянна нестабилност.

„В първата фаза използваха дезинформация и медийни кампании. Разпространяваха фалшиви истории, като тази за уж възрастна жена, която чакала децата и студентите, а тя всъщност е от Румъния и няма нищо общо със Сърбия. Когато това се разкри, никой не се извини. Това беше метод да се разклати системата и да се създаде криза“, обясни Вучич.

Според него във втората фаза протестите са преминали към ескалация, координация и засилен външен натиск. „Това е моментът, когато контролираният хаос се превръща в инструмент за преформатиране на политическия ред и налагане на решения, които в първата фаза не биха били приемливи“, каза сръбският президент.

Вучич подчерта, че е горд да принадлежи към партията, чиито помещения са били подпалвани, а не към онези, които са ги палили, визирайки Сръбската прогресивна партия.

„Това ми дава сила и енергия да се боря още по-силно. Докато дишам, докато кръв тече във вените ми, ще се противопоставям и ще се боря за Сърбия. Заедно с народа и гражданите на Сърбия ще победим това зло“, завърши Вучич.

Източник: БГНЕС    
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
