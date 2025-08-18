България

Започва ремонт на част от пътя между София и Перник

Алтернативен маршрут за пътуване е автомагистрала "Струма"

18 август 2025, 07:02
Започва ремонт на част от пътя между София и Перник
Източник: БТА/Архив

О т понеделник (18 август) започва ремонт на близо 5 км от път I-1 между железопътна (жп) гара "Владая" и пътен възел "Даскалово", като алтернативен маршрут за пътуване между София и Перник е автомагистрала "Струма", съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Прогнозният срок за завършване на ремонта на цялото трасе е до 5 септември.

Дейностите ще се извършват поетапно, като първо ще се работи в участъка от жп гара "Владая" до кръстовището за селата Рударци и Драгичево. За изпълнението на ремонтните работи ще бъде ограничено движението в платното за Перник, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, уточниха от пътната агенция. 

След завършване на ремонта на първия участък, работата ще продължи в отсечката от кръстовището за село Драгичево и село Рударци до пътен възел "Даскалово". Строително-монтажните дейности в този участък позволяват работата да се извършва само през нощта, за да не се затруднява пътуването на гражданите, добавиха от АПИ.

Ремонтът включва полагане на нова асфалтобетонова настилка, подсилена с геомрежа по цялата ширина на платното. Ще бъде подобрено отводняването и ще бъдат възстановени водостоците, а пътят ще е с нови бетонови бордюри, ограничителни системи - мантинели, и пътни знаци.

От пътната агенция призоваха шофьорите да се движат внимателно, като следват стриктно поставената сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.

През изминалата седмица завърши изпълнението на предвидените дейности за повишаване безопасността на движение на всички 36 отсечки, включени в Плана за обезопасяване на участъци с концентрация на пътни инциденти.

Източник: БТА/Йоана Христова; АПИ    
