Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

В петък се проведе изслушване на тримата кандидати за поста

18 август 2025, 07:26
О мбудсманът на страната Велислава Делчева ще внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник.

В петък се проведе изслушване на тримата кандидати за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на 5-членната комисия, предаде NOVA.

Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста. След промените в Конституцията, омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.

