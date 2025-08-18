Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ

Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават

Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

О мбудсманът на страната Велислава Делчева ще внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник.

В петък се проведе изслушване на тримата кандидати за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на 5-членната комисия, предаде NOVA.

Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста. След промените в Конституцията, омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.