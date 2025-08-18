Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

О мбудсманът на страната Велислава Делчева ще внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник.
В петък се проведе изслушване на тримата кандидати за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на 5-членната комисия, предаде NOVA.
Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста. След промените в Конституцията, омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.