Между фактите и легендите – как викингите изчезнаха от Гренландия

В продължение на няколко века, Гренландия била обитавана от викинги, които отглеждали различни земеделски култури, ловували и строели каменни здания, много от които са оцелели и до днес. През XV в., обаче, колонизаторите изчезнали. Каква била причината за това? Този въпрос не спира да е обект на разгорещени дебати сред историците. Според повечето изследователи, съществуват различни фактори, които допринесли за приключването на викингското присъствие в Гренландия – като покачване на морското равнище, климатични промени, болести, постоянни конфликти и икономически сътресения.

Erik Thorvaldsson, known as Erik the Red,a Norse explorer, described in medieval and Icelandic saga sources as having founded the first settlement in Greenland. According to Icelandic sagas, he was born in the Jæren district of Rogaland, Norway, as the son of Thorvald Asvaldsson. pic.twitter.com/2qq9Rz47RC