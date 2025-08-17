Любопитно

Софи Търнър: Целувките с Кит Харингтън бяха отвратителни

Двамата актьори си партнират в готическия хорър „The Dreadful”

17 август 2025, 22:43
Софи Търнър: Целувките с Кит Харингтън бяха отвратителни
Източник: Getty Images

С офи Търнър призна, че целувките с Кит Харингтън на снимачната площадка на новия им филм били „отвратителни“ заради близката връзка, която двамата изградиха, докато играеха брат и сестра в „Игра на тронове”, предаде „Индипендънт”.

Двамата актьори си партнират в готическия хорър „The Dreadful”, чието действие се развива през XV век, по време на Войните на розите. По време на участие в телевизионно шоу на 14 август, 29-годишната Търнър разкри, че като продуцент на филма, именно тя предложила Херингтън за главната мъжка роля.

„Изпратих му сценария и той ми върна съобщение: ‘Да, бих искал, но ще е ужасно странно, Софи.’ Първо не разбрах защо. После започнах да чета: ‘Целувка, целувка, секс, целувка…’ И си казах: ‘О, Боже, това е моят брат,’“ разказа актрисата.

Въпреки първоначалното колебание, двамата решили, че сценарият е твърде добър, за да го откажат. „Опитахме се да го изхвърлим от съзнанието си, но когато дойде първата сцена с целувка, буквално ни се повдигаше. Беше ужасно, най-лошото,“ призна още Търнър.

„The Dreadful”, който все още няма премиерна дата, проследява историята на Ан (Търнър) и нейната свекърва Морвен (Марша Гей Хардън), чиито животи се преобръщат, когато мъж от миналото им (Херингтън) се завръща.

По-рано този месец Търнър отново попадна в медиите, след като отговори остро на критик в Instagram, който я обвини, че е „забравила“ за двете си деца, тъй като публикувала снимки от концерт на Oasis.

„Ах, съжалявам, понякога забравям, че има хора, които не могат да мислят сами. Така че… има едно лудо нещо, наречено споделено попечителство. Може би, просто може би, децата бяха с баща си в този ден“, написа актрисата, която има две дъщери от бившия си съпруг Джо Джонас. 

 

Източник: БГНЕС    
Софи Търнър Кит Харингтън The Dreadful Игра на тронове Екранни целувки Готически хорър Актьори Брат и сестра Споделено попечителство Личен живот
Последвайте ни

По темата

17-годишен българин с дебют за

17-годишен българин с дебют за "Милан"

Вучич: И фризьорите останаха без хляб заради уличните банди, ще възстановя реда в Сърбия

Вучич: И фризьорите останаха без хляб заради уличните банди, ще възстановя реда в Сърбия

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

Макрон: Слабост пред Русия днес означава бъдещи конфликти

Макрон: Слабост пред Русия днес означава бъдещи конфликти

Важна информация за собствениците на земеделски земи

Важна информация за собствениците на земеделски земи

pariteni.bg
Това е новата концепция на Lexus – и не е електрическа

Това е новата концепция на Lexus – и не е електрическа

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 3 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 3 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 3 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо говориш с телевизора? – Защото е единственият, който не ме прекъсва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Застреляха жена в Пловдив, съпругът ѝ опита да се самоубие

България Преди 4 часа

Подозират, че именно той е сложил край на живота ѝ

Марко Рубио: САЩ може да не успеят да изготвят план за прекратяване на войната в Украйна

Марко Рубио: САЩ може да не успеят да изготвят план за прекратяване на войната в Украйна

Свят Преди 5 часа

Той така заплаши Русия с нови санкции, ако не бъде постигнато споразумение

.

Уиткоф: Путин направи отстъпки от исканията за размяна на украински територии

Свят Преди 6 часа

Според специалния пратеник на САЩ руският президент се е съгласил на „солидни гаранции за сигурност” за Украйна

.

Голям пожар в Старозагорско, обявяват бедствено положение

България Преди 6 часа

Временно е спряно движението на превозни средства по пътя от областния град до разклона за село Пряпорец

,

Трима убити и 11 ранени при стрелба в препълнен нощен клуб в Ню Йорк

Свят Преди 7 часа

"Това е ужасяваща стрелба в град Ню Йорк“

Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

България Преди 7 часа

Софийската градска прокуратура иска постоянен арест за Виктор Илиев

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Свят Преди 7 часа

След нея те заедно ще заминат на визита във Вашингтон

Експлозии разтърсиха Харков

Експлозии разтърсиха Харков

Свят Преди 7 часа

Това съобщи ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов

Тази напитка ще ви спаси от камъни в бъбреците

Тази напитка ще ви спаси от камъни в бъбреците

Любопитно Преди 8 часа

Подробности четете в следващите редове

Нетаняху: Край на войната без разгрома на Хамас е победа за терористите

Нетаняху: Край на войната без разгрома на Хамас е победа за терористите

Свят Преди 8 часа

Нетаняху остро разкритикува протестиращите в страната, които настояват за прекратяване на войната в Газа

о

Европейски лидери ще придружат Зеленски при срещата му с Тръмп

Свят Преди 8 часа

Фон дер Лайен обяви, че ще посрещне Зеленски в Брюксел

Пожар до аквапарка в Несебър

Пожар до аквапарка в Несебър

България Преди 9 часа

Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил

<p>Голям пожар и 250 евакуирани в Галиполи</p>

Голям пожар и 250 евакуирани в Галиполи

Свят Преди 9 часа

Пожарникарите работиха през цялата нощ, а 12 самолета и 18 хеликоптера се включиха отново в гасенето на зазоряване в операция с участието на 900 души

<p>Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг</p>

Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг

България Преди 10 часа

Двамата изчезнаха в бурното море край хотел „Вянд“ в четвъртък

114-годишна жена разкри храната, която според нея е причина за дългия ѝ живот

114-годишна жена разкри храната, която според нея е причина за дългия ѝ живот

Любопитно Преди 11 часа

„Никога не споря с никого, слушам и правя това, което ми харесва“, каза столетницата

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

България Преди 11 часа

Догодина слънчево затъмнение ще обхване Европа - как и къде да го видите

Всичко от днес

От мрежата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Тикви в горския разсадник

sinoptik.bg
1

Драстичен спад в добива на мед

sinoptik.bg

Вещицата на Англия: виновна ли е Ан Болейн?

Edna.bg

Шарън Тейт - обречената муза, чието убийство разтърси Холивуд

Edna.bg

Левски не се възползва от грешката на Лудогорец след реми под Околчица

Gong.bg

Евтимов: Това равенство е за феновете на Левски, всеки трябва да се съобразява с Враца

Gong.bg

Фаталните катастрофи с млади шофьори от последните години

Nova.bg

Застреляха жена в Пловдив, съпругът ѝ опита да се самоубие

Nova.bg