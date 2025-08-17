Свят

Макрон: Слабост пред Русия днес означава бъдещи конфликти

Според него руският президент Владимир Путин не желае мир

17 август 2025, 20:14
Макрон: Слабост пред Русия днес означава бъдещи конфликти
Източник: gettyimages

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че целта на разговорите във Вашингтон между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски е да бъде демонстриран единен фронт между Украйна и европейските ѝ съюзници, предаде Франс 24.

„Ако покажем слабост днес пред Русия, подготвяме почвата за бъдещи конфликти“, подчерта Макрон в края на видеоконференция на лидерите от коалицията на съюзниците на Украйна.

Той допълни, че съюзниците на Киев искат силен и траен мир, както и гарантиране на териториалната цялост на Украйна. Макрон уточни, че европейските лидери ще поискат от Доналд Тръмп яснота докъде е готов да стигне в предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна.

Според него руският президент Владимир Путин не желае мир. Макрон говори от лятната си резиденция след участието си във видеоконференцията с европейските лидери за координиране на общата им позиция преди срещата във Вашингтон. 

Източник: БГНЕС    
Макрон Украйна Русия Мир Доналд Тръмп Володимир Зеленски Сигурност Териториална цялост Европейски съюзници Вашингтонски разговори
