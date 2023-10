Изстрелването на „Спутник-1“ и началото на космическата надпревара между САЩ и СССР

Н а днешната дата се навършват 66 години от изстрелването в космоса на първия изкуствен спътник – „Спутник-1“. Историческото събитие води до разпалването на ожесточена космическа надпревара между САЩ и СССР, която е част от Студената война. Показателен е фактът, че новината за успешния старт на съветския апарат предизвиква истинска „спътникова криза“ в Америка. В интерес на истината, надпреварата между двете световни сили започва още през 1955 г. Именно тогава властите в САЩ обявяват, че ще изведат свой апарат в околоземна орбита по случай приближаващата Международна геофизична година (1 юли 1957 – 31 декември 1958 г.). Само четири дни по-късно, Съветския съюз съобщава, че възнамерява да направи същото.

Изстрелването на „Спутник-1“

Съветското правителство одобрява плана за изстрелването на сателита в началото на 1956 г. Той гласи, че т. нар. „Обект Д“ трябва да тежи около тон и половина и да носи със себе си внушително оборудване за провеждането на различни изследвания. Само няколко месеца по-късно, обаче, става ясно, че амбициозният проект няма как да бъде осъществен до края на 1958 г. Притесненията, че САЩ ще успеят първи да изведат в орбита свой апарат кара властите в СССР да променят първоначалния си план. Учените се захващат със създаването на много по-лек сателит, разполагащ със значително по-скромна апаратура.

October 4, 1957: The USSR launches Sputnik-1, the first artificial satellite in space. Sputnik was the first satellite to orbit the Earth and launched the "Space Race" between the US and the Soviet Union. Photo of Sputnik replica courtesy @airandspace. pic.twitter.com/8N0vMC6QET — AtomicHeritage (@AtomicHeritage) October 4, 2018

Така се стига до датата 4 октомври 1957 г. Тогава, от секретния научноизследователски полигон на съветското министерство на отбраната „Тюра-Там“ (който по-късно се превръща в космодрума Байконур – мястото, от което след няколко години към космоса полита и Юрий Гагарин) към околоземна орбита се отправя „Спутник-1“. Сателитът тежи около 83 кг. (теглото на захранващия блок от сребърно-цинкови акумулатори е 51 кг.), а диаметърът му е 58 см. Представлява идеална сфера, изработена от алуминиева сплав, с четири разгъващи се антени и два радиопредавателя. Корпусът му е направен от две полусфери с дебелина 2 мм., съединени с 36 болта. Повърхността им е полирана за по-добри отражателни свойства.

„Спутник-1“ лети около Земята в продължение на 92 дни. Скоростта му е 29 000 км/ч, като извършва една пълна обиколка около планетата ни за малко над 96 минути (апаратът осъществява общо 1440 обиколки). Полетът му е незабравимо събитие за всички радиолюбители по света, тъй като в продължение на 22 дни те могат да улавят излъчваните от него сигнали на честоти 20,005 и 40,002 MHz. Спътникът изгаря при навлизането си в земната атмосфера на 4 януари 1958 г. Това се случва, след като „Спутник-1“ изминава общо над 70 млн. км.

65 years ago today, America's first successful satellite, Explorer 1, was launched and placed into Earth orbit. Pictured here is an Explorer 1 backup in our collection. pic.twitter.com/HnISUE1oqz — National Air and Space Museum (@airandspace) February 1, 2023

САЩ срещу СССР

Изстрелването на „Спутник-1“ дава началото на период, в който СССР демонстрира по неоспорим начин превъзходството си над САЩ в сферата на космическите изследвания. Само месец след това историческо събитие – на 3 ноември 1957 г., е даден старт на мисията на „Спутник-2“. Това е първият апарат, изстрелян в Космоса, на борда на който им живо същество – кучето Лайка. Следват още няколко гръмки успеха – като първия апарат, достигнал Луната („Луна-1“), фотографирането на обратната страна на естествения ни спътник, както и първия сателит, достигнал друга планета („Венера-1“). Несъмнено, най-значимото събитие в този етап от надпреварата се случва на 2 април 1961 г., когато СССР става първата страна, изпратила човек в космоса – Юрий Гагарин.

Американските власти са крайно обезпокоени от случващото се. След няколко неуспешни опита, на 31 януари 1958 г. „Експлорър-1“ се превръща в първия апарат на НАСА, достигнал околоземна орбита. Първият американски астронавт – Алън Шепард, излита на 25 май 1961 г., по-малко от два месеца след историческия полет на Гагарин. На същия ден президентът на САЩ Джон Кенеди произнася реч в Конгреса, в която заявява следното: „Вярвам, че тази нация трябва да се ангажира с постигането на целта преди края на това десетилетие – кацането на човек на Луната и безопасното му връщане на Земята“. Думите му дават началото на най-важния етап от космическата надпревара между Вашингтон и Москва, а погледите на всички вече са отправени към нашия естествен спътник.

На 20 юли 1969 г. на повърхността на Луната стъпва Нийл Армстронг, а малко след него това прави и Едуин Олдрин. Полетът на „Аполо 11“ е огромен успех за САЩ. Следват още няколко американски мисии до естествения ни спътник, които потвърждават очевидното – Съветският съюз е претърпял поражение в космическата надпревара. В интерес на истината, СССР се опитва да осъществи няколко мисии до Луната, но в крайна сметка ги отменя. Постепенно, надпреварата се превръща в сътрудничество, доказателство за което е емблематичната среща на американски и съветски астронавти в околоземна орбита, състояла се през юли 1975 г.

One small step.



OTD 54 years ago, Apollo 11 crewmembers became the first human beings to set foot on the lunar surface.



Today, we’re building on the legacy of Apollo as we prepare to establish a long-term human infrastructure on the Moon with #Artemis. #InternationalMoonDay pic.twitter.com/6BCAwbHSsd — NASA (@NASA) July 20, 2023

Новата космическа надпревара

Редица експерти смятат, че космическата надпревара между САЩ и Русия не е останала в миналото и в момента се разгаря с нова сила. Този път, обаче, ситуацията е много по-различна, смята проф. Рам Джаку от университета „Макгил“ в Монреал, който е член на борда на директорите на Международния институт по космическо право. „Определено може да се каже, че ставаме свидетели на нова космическа надпревара. Нейната ожесточеност нараства, причините за което са стратегически, геополитически и търговски. Основните участници в нея не са единствено САЩ и Русия. Успехите, които постигат страни като Китай и Индия, а и някои частни компании, нагледно демонстрират, че в надпреварата вече са замесени и много други играчи“, заяви за Vesti.bg проф. Джаку.

Един от най-често задаваните въпроси е дали Китай ще успее да изпревари САЩ и да се превърне във водеща космическа сила. Азиатската страна завърши строежа на своята космическа станция „Тянгун“ („Небесен дворец“), а освен това активно развива сателитните си комуникации и разработва ракети за многократна употреба. Според някои експерти, Китай следва плътно САЩ и е възможно да се изравни със своя опонент до края на десетилетието. Едно нещо изглежда безспорно – надпреварата отново е насочена към Луната. Изпращането на хора там този път няма да е със символична стойност. Териториалните претенции могат да се превърнат във факт, а освен това на нашия спътник има и някои ценни ресурси. Сред тях е Хелий-3. Изотопът, който липсва на Земята, може да улесни термоядрения синтез и да предизвика истинска революция в енергетиката.

