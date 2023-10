Историческите заблуди, в които много хора все още вярват

П редставите ни за живота в далечното минало невинаги отговарят на истината. Някои открития, направени през последните години, разкриват изненадващи подробности за нашата история и понякога доказват, че твърдения, считани за безспорни факти, всъщност нямат почти нищо общо с действителността.

Ето и един пример – много хора споделят мнението, че древните римляни имали безупречна хигиена. Доказателства за това са канализационните системи, баните и акведуктите, построени преди около 2000 години на територията на империята, смятат поддръжниците на въпросната идея. Истината, обаче, е друга. Жителите на Древен Рим често страдали от заразни болести като холера, тиф и дизентерия, но също така и от въшки, бълхи и вътрешни паразити. Причината за всичко това, подчертават археолозите, е ясна – лошата им хигиена. Баните, обществените тоалетни, а и домовете на повечето римляни били потресаващо мръсни. Показателен е фактът, че много от тях използвали урина като основно средство за почистване – включително и като своеобразна паста за зъби.

