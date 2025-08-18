Близо 100 човека продължават да гасят пожара в Пирин

О коло 100 служители от пожарните служби, горските стопанства, военни и доброволци продължават и днес да гасят тлеещи дънери в огромния периметър, засегнат от огнената стихия в Пирин.

В изключително трудния и скалист терен над село Плоски, с наклон над 70 градуса, снощи беше овладяно и третото огнище на възобновилия се пожар в Пирин, предаде БНР.

За да осигурят вода за гасене, пожарникарите са изградили система от маркучи и шлангове с дължина над 800 метра. Другите екипи огнеборци са гасили тлеещи огнища по периметъра и във вътрешността, където дронът на пожарната е засякъл димене.

На помощ са се притекли и много доброволци, тъй като площта на горския пожар е огромна - над 45 хиляди декара.

Падналият снощи дъжд и по-ниските температури също са помогнали да не се активират нови запалвания.