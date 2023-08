Ядрен взрив или метеорит: Какво се крие зад инцидента „Вела“

Н а 22 септември 1979 г. се случва нещо, което и до днес озадачава учените. Тогава американски сателит засича неопределено проблясване на светлина близо до архипелага Принц Едуард, намиращ се в южната част на Индийския океан. Според някои, става въпрос за падане на метеорит, но повечето изследователи са на друго мнение. Те твърдят, че ярката светлина е причинена от опит с ядрено оръжие. Да се даде отговор на въпроса какво точно се е случило е почти невъзможна задача, тъй като голяма част от наличните данни все още са засекретени. Какво всъщност знаем за този мистериозен случай, известен като инцидента "Вела"?

Сателитите „Вела“

Апаратът, който засякъл проблясването, е част от група спътници, създадени в рамките на т. нар. проект „Вела“. Те били проектирани по нареждане на Пентагона, а целта им била да засичат ядрени експлозии в атмосферата и космоса. Проектът бил свързан с Договора за частична забрана на ядрените опити, подписан през 1963 г. от САЩ, СССР и още няколко държави. Въпросното международно споразумение забранявало провеждането на подобни експерименти в атмосферата, космоса и под вода. „Вела“ стартирал през 1959 г. със скромен бюджет и приключил 26 години по-късно. Общият брой на изстреляните сателити е 12, като те били разделени на два типа. Едните били подходящи за изследването на открития космос, докато другите били по-усъвършенствани и можели да извършват наблюдения и на атмосферата.

Първият сателит от програмата „Вела“ бил изстрелян на 17 октомври 1963 г. (една седмица след влизането в сила на Договора за частична забрана на ядрените опити), а последният – на 8 април 1970 г. Първоначалните очаквания били да функционират между 6 и 18 месеца, но те надминали и най-смелите прогнози на учените. Показателен е фактът, че последният апарат от програма „Вела“ останал в орбита цели 15 години. Всички сателити били оборудвани с устройства за наблюдение на рентгенови и гама лъчи, както и със слънчеви батерии с мощност между 90 и 120 вата.

Мистериозно проблясване

На 22 септември 1979 г. сателитът „Вела 10“ (известен и като „Вела 5Б“) засякъл двоен проблясък (един силен и кратък и друг, който бил по-слаб, но по-продължителен), който имал характеристиките на ядрен взрив. Според експертите, явлението отговаряло на експлозия с мощност между 2 и 3 килотона. През следващите седмици в района били изпратени американски разузнавателни самолети. Според данни, разпространени от обсерваторията Аресибо в Пуерто Рико, в ранните часове на 22 септември имало аномална йоносферна вълна, която се движела от югоизток на северозапад.

След като новината за случилото се станала публично достояние, американското Министерство на отбраната съобщило, че става въпрос за взрив на бомба или някакво природно явление – като падане на метеорит или светкавица. Първоначалната оценка на Съвета за национална сигурност на САЩ гласяла, че съществува „голяма вероятност“ явлението да е причинено от ядрена експлозия с ниска мощност, въпреки че не са открити радиоактивни отломки и липсват „потвърждаващи това твърдение сеизмични или хидроакустични данни“. Друг доклад, обаче, определил въпросното заключение като „неубедително“. През 1980 г. американският президент Джими Картър наредил наличните данни да бъдат анализирани отново, за да се даде окончателен отговор на въпроса каква е причината за мистериозния проблясък. По това време той се борел да бъде преизбран, а темата за неразпространението на ядрените оръжия била сред акцентите в неговата предизборна кампания. Заключението на експертите било, че случилото се има „много от характеристиките на наблюдавани по-рано ядрени експлозии“, но „внимателното вглеждане в детайлите разкрива значителни отклонения…което поставя под въпрос определянето на събитието като ядрен опит“.

В търсене на истината

Повечето изследователи днес са единодушни, че причината за проблясъка е изпитание на атомно оръжие. Те подчертават, че всяко едно от предишните 41 събития, засечени от сателита, са потвърдени ядрени експлозии. Съществуват няколко теории относно това кой може да е извършил теста. Сред заподозрените страни са Франция и Пакистан, както и Индия, която извършила първия си ядрен опит няколко години по-рано – на 18 май 1974 г. Известен с кодовото име „Усмихнатия Буда“, това бил първият подобен тест, извършен от страна, която не е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Появили се и спекулации, че зад инцидента Вела стои СССР, но нито едно от тези предположения не било подкрепено от категорични доказателства.

Редица експерти споделят мнението, че изпитанието било съвместна операция на Република Южна Африка и Израел или че е дело само на една от двете страни. Какво сочат фактите? Според доклад, изготвен от Международната агенция за атомна енергия, по времето, когато било засечено явлението, африканската държава не разполагала с технологията да извърши подобен тест (тук трябва да се отбележи, че през 80-те години на миналия век страната най-вероятно разполагала с няколко бойни глави). Подобно било мнението и на ЦРУ. Според експерти от организацията, които разследвали случая, „твърденията, че Република Южна Африка е извършила ядрено изпитание на 22 септември, са неоснователни“.

Що се отнася до Израел, американското разузнаване отбелязало още преди инцидента Вела, че страната най-вероятно разполага с атомни оръжия. Журналистът Сиймор Хърш, който разследвал случая, подчертава, че в района на предполагаемия тест били изпратени два израелски кораба, както и „контингент от израелски военни и ядрени експерти“. Други допълват, че изпитанието било извършено с подкрепата на Република Южна Африка, а САЩ прикрили този факт, за да не влошат отношенията си с двете замесени страни. Показателни са думите на Джими Картър, които той написал в дневника си на 27 февруари 1980 г.: „Нашите учени стават все по-убедени, че израелците са извършили ядрен тест“. Въпреки това, споровете по темата за инцидента Вела продължават, а повечето експерти са на мнение, че цялата истина за случилото се вероятно никога няма да излезе на бял свят.

