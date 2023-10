Войната в Украйна, Китай и бъдещето на Тайван

Т айван и Украйна са държави, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си. Те са на хиляди километри една от друга и имат коренно различни език, култура и история. Въпреки това, двете страни все пак имат и една прилика – намират се до големи държави с авторитарно управление, имащи претенции към техните територии. Миналата година Русия нахлу в Украйна, давайки началото на война, продължаваща и до днес. По тази причина редица експерти задават въпроса дали Китай няма да предприеме сходни действия, използвайки руската офанзива като „оправдание“ за започването на военна операция, целяща превземането на Тайван.

A war over Taiwan could involve a new generation of arms, causing untold destruction and escalating unpredictably. This is how to avert it https://t.co/LTpR36s40Y

Обтегнати отношения

1949 г. е повратен момент в историята на Китай. Именно тогава гражданската война в страната приключила с победа на комунистите, начело на които стоял Мао Цзедун. Националистите, които претърпели поражение, на свой ред се оттеглили на остров Тайван. Оттогава страната се управлява независимо, но Пекин я счита за отцепническа провинция и не крие своите амбиции да си върне контрола върху нея. По тази причина не е особено изненадващо, че Китай оказва натиск върху всички държави по света да застанат на същата позиция и да прекъснат отношенията си с Тайпе. Официално, към настоящия момент едва 14 страни поддържат дипломатически връзки с Тайван.

Откакто през 2016 г. президент на страната стана Цай Ингвен, отношенията между двете държави непрекъснато се влошават. Тя открито оспорва политическото решение, постигнато от представители на Пекин и Тайпе през 1992 г., според което съществува само „един Китай“. Освен това, военните разходи на Тайван непрекъснато нарастват. Това е повод за сериозни критики от страна на китайските власти. Показателни са думите на говорителя на външното министерство Чжао Лицзян, според когото „опитът на Тайван да се изправи на пътя на Китай с военни средства прилича на богомолка, опитваща се да спре бойна колесница“. Тук трябва да се отбележи, че Пекин непрекъснато извършва мащабни военни учения около Тайван. При две от тях, проведени през 2022 г., китайските военни симулираха нанасянето на удари по различни цели, както и блокирането на достъпа до острова.

China's long-term military modernization efforts are bearing fruit, with a string of upgrades for its warships and warplanes under way amid intensifying tensions in the Indo-Pacific, particularly the Taiwan Strait https://t.co/ULPMGa9Big

Китай и войната в Украйна

Наскоро във вестник „Ню Йорк Таймс“ беше публикуван анализ, според който Китай наблюдава внимателно случващото се в Украйна, за да използва направените изводи по време на евентуален конфликт с Тайван. В статията се отбелязва, че китайските медии многократно са коментирали начина, по който руският президент Владимир Путин изнудва Запада да се откаже от подкрепата си за Киев, заплашвайки да използва ядрено оръжие. Според проф. Мън Сянцин от Университета за национална отбрана в Пекин, именно тази тактика спира НАТО и САЩ от директно включване във войната. Редица експерти се опасяват, че това би насърчило ядрената политика на Китай.

Преди време властите в азиатската страна отбелязаха, че планират да разширят своя арсенал. Според Пентагона, до 2030 г. Пекин може да се сдобие с 1000 ядрени ракети (смята се, че в момента броят им е около 400). Като цяло, Китай ревизира военната си доктрина и включва всичко, което „научава“ от конфликта в Украйна в програмите си за обучение на военни, единодушни са анализаторите. Освен това, експертите в Пекин са много по-ангажирани в тази война в сравнение с други конфликти – като тези в Ирак и Афганистан, например.

Ukraine has taught that a small country bullied by a bigger neighbour must demonstrate that it has the will to resist. Fight back, and there is more chance that the world will come to your aid. But Taiwan is not ready to fight https://t.co/GvWcxtqTMU