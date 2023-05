САЩ срещу Китай – новата космическа надпревара

П рез последните години темата за космическата програма на Китай привлича все по-голямо внимание. Страната постигна значителни успехи, пример за което е завършването на космическата станция „Тянгун“. Това постижение, съчетано с амбициите на Пекин да изпрати тайконавт на Марс, нагледно демонстрират, че азиатската страна се стреми да измести САЩ от позицията им на водеща космическа сила. Според редица експерти, постигането на тази цел е напълно изпълнима задача. През август миналата година Пентагонът дори прогнозира, че Китай ще надмине САЩ по космически способности през 2045 г.

Проект 863

Китайската космическа програма стартира през 1986 г., когато тогавашният лидер на страната Дън Сяопин дава одобрението си за т. нар. Проект 863. Той цели развитието на науките и технологиите, което включва планове за пилотиран космически кораб. Началото било съпътствано от редица провали. Ракетите не излитали или избухвали, а разработването на нови технологии вървяло бавно. Постепенно, обаче, това започнало да се променя, като американски компании помогнали на Китай да намери решения на някои от своите най-сериозни проблеми. Любопитна подробност е, че сред въпросните компании е „Боинг“. Заради сътрудничеството си с Пекин, през 2003 г. тя плати глоби в размер на 32 млн. долара за нарушаване на американските закони за контрол върху износа на оръжия и технологии.

През 2011 г. Конгресът на САЩ забрани харченето на средства за сътрудничество с Китай, освен при строго определени обстоятелства. Това стана в резултат на потенциална кражба на технологии и нарушения на човешките права, което на свой ред блокира пътя на страната към участие в МКС. „Китайската космическа програма се развива бързо. Страната провежда научни изследвания, прилага нови методи и разработва модерни технологии. Това не е особено изненадващо. Тя вече е със статут на суперсила по отношение на ракетните технологии и разполага с внушителни възможности. Това е резултат от един дълъг процес, започнал още през 50-те години на миналия век, когато Китай се сдоби със съветски ракетни технологии“, заяви за Vesti.bg професорът по космическо инженерство Майк Грънтман от университета в Южна Калифорния.

China is building capabilities that put most U.S. space assets at risk, and China sees the domain as crucial to their military strategy, according to the head of the U.S. Space Command https://t.co/84Yp1NCiCU pic.twitter.com/hPyk3eNywb