Масови екзекуции, смъртоносен студ и апокалиптични разрушения: Непознатата история на Корейската война

С лед края на Втората световна война СССР изтласкала японските сили, намиращи се на Корейския полуостров. В резултат, съветската армия окупирала северната част от него, а САЩ – южната. Това довело до ескалация на напрежението, кулминацията на която било решението на севернокорейския лидер Ким Ир Сен да нападне Юга през 1950 г., надявайки се да обедини полуострова по военен път. В отговор, Съветът за сигурност на ООН взел решение да помогне на южнокорейците. Така, с решаващото участие на САЩ, силите на Обединените нации отблъснали атаката на Северна Корея, която на свой ред била подкрепена от СССР и Китай. Нито една от двете страни в конфликта не успяла да вземе надмощие, което довело до сключването на примирие през 1953 г. Създадени били две корейски държави, разделени от 5-километрова демилитаризирана зона. Какво всъщност знаем за тази война, в хода на която загинали около 3 млн. души?

Неописуеми разрушения

През 50-те години на миналия век САЩ хвърлили 635 000 т. бомби и около 32 500 т. напалм над Северна Корея. На пръв поглед, тази масирана атака трябвало да нанесе тежък удар на индустрията на азиатската страна. В интерес на истината, повечето историци смятат, че истинската цел била друга – Северна Корея да бъде превърната в пустиня, негодна за живот. Бомбардировките били одобрени от тогавашния американски президент Хари Труман. Данните сочат, че те отнели живота на около една пета от населението на Северна Корея. Повечето от жертвите били цивилни, а разрушенията – неописуеми. Цели градове на практика били сравнени със земята, а почти всички сгради в страната били унищожени. Бомбардировките имали и силен психологически ефект. И до днес севернокорейският режим всява страх сред населението, поддържайки жив спомена за случилото се. Това е и една от основните причини, поради които династията Ким все още е на власт.

Неосъщественият план за използването на ядрени оръжия

В началото на Корейската война, прословутият генерал Дъглас Макартър застанал начело на силите на Обединените нации. Известен със своята агресивна тактика и готовността си да използва всякакви средства в името на победата, през септември 1950 г. той предприел смела офанзива, която довела до изтласкването на севернокорейската армия отвъд 38-ия паралел. Постепенно, ген. Макартър започнал да подкрепя идеята за използването на ядрено оръжие. Неговият план бил да се хвърлят атомни бомби над Северна Корея и Китай, с които да бъдат нанесени тежки удари на комунистическите власти в двете страни. Президентът Труман, обаче, се противопоставил на това предложение, тъй като не искал да се стигне до избухването на пълномащабна война с Китай. В резултат, през април 1951 г. държавният глава освободил ген. Макартър от длъжност.

Масови екзекуции

В началото на войната, войските на Севера нахлули в Южна Корея и успели да превземат Сеул. Градът останал под контрола на Пхенян, докато САЩ не се намесили и не започнали да бомбардират позициите на севернокорейците. По това време, някои жители на Южна Корея започнали да помагат на комунистическия режим. След отблъскването на окупаторите, южнокорейското правителство сформирало паравоенни екипи, съставени от десни екстремисти, които били натоварени със задачата да избият колкото се може повече от привържениците на Ким Ир Сен. Те извършили няколко масови екзекуции, жертви на които станали около 100 000 души, живеещи в Южна Корея. Според някои историци, в жестоките убийства били замесени и американски войници. Повечето от загиналите били цивилни граждани, които не поддържали никакви контакти със севернокорейския режим, но най-вероятно му симпатизирали. Екзекуциите представляват един от най-мрачните моменти от Корейската война, но днес за тези събития се споменава изключително рядко.

Опасен студ

Един от най-големите проблеми, пред които се изправила американската армия по време на войната, бил студът. Температурите на Корейския полуостров през зимата често падали значително под 0 градуса по Целзий, а войниците не разполагали с подходяща за подобни метеорологични условия екипировка. Това довело до голям брой случаи на измръзване, особено сред тези, които били ранени или трябвало да прекарват дълго време на открито. В някои случаи, войниците трябвало да бъдат евакуирани от фронтовата линия по спешност, а в други ампутацията била единствения начин, по който животът на пострадалите можел да бъде спасен. Някои загубили пръсти на ръцете или краката си, а други – цели крайници. Общо около 30 000 военни пострадали в резултат на минусовите температури на Корейския полуостров.

Сблъсък между САЩ и СССР

Корейската война далеч не представлявала единствено сблъсък между Севера и Юга. В нея взели участие войници от редица страни от цял свят, сред които били Великобритания, Франция, Гърция, Турция, Белгия, Норвегия, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Южна Африка, Етиопия, Колумбия, Тайланд, Филипините и Япония. По официални данни, войските на ООН дали около 40 000 жертви. Не бива да се забравя и още една важна подробност – конфликтът представлявал и непряк сблъсък между САЩ и СССР. Историците смятат, че именно той отбелязал началото на продължилата десетилетия Студена война. Вашингтон открито подкрепил Южна Корея, а Москва – Северна Корея. Съветските власти решили да не се включват във военните действия и вместо това оказвали логистична подкрепа и изпращали оръжия и боеприпаси на режима на Ким Ир Сен. Според повечето анализатори, основната цел на СССР била да принуди САЩ да се намеси в Корейската война, за да бъде предотвратено евентуалното избухване на друг конфликт, който да представлява непосредствена заплаха за съветските интереси.

