Изненадващата история на биологичните и химическите оръжия

Б иологичните и химическите оръжия на пръв поглед са сравнително модерни изобретения, но всъщност имат много по-богата история, отколкото повечето хора предполагат. В древногръцката митология, например, някои герои, сред които е Херакъл, използват стрели, потопени в отрова. Съществуват и предания за цели армии, победени с помощта на смъртоносни болести. Тези разкази са основани на напълно реални събития, отбелязват учените. От днешна гледна точка, използването на подобни оръжия се счита не само за шокираща проява на жестокост, но и за военно престъпление. В далечното минало, обаче, в стремежа си да победят своите врагове, пълководците редовно прибягвали до някои шокиращи тактики.

Отровни стрели

Резултатите от изследвания, проведени в няколко района на Африка, показват, че ловци-събирачи използвали отровни стрели преди повече от 70 000 години. Учените отбелязват, че съществуват убедителни доказателства в подкрепа на това твърдение. Става въпрос за открити в Африка върхове на стрели на възраст няколко хиляди години. По тях са открити следи от лепкава течност, за която се предполага, че някога е била отровна. Използването на подобни оръжия било широко разпространена практика в Древна Гърция и Римската империя. Върховете на стрелите били намазвани с екстракти от различни растения, едно от които е чемериката (според историците, то било използвано по същия начин и от редица славянски племена). Любопитна подробност е, че в ограничени дози то има лечебни свойства и през Античността било употребявано като лекарство за много заболявания. В по-големи количества, обаче, чемериката предизвиква повръщане, затруднено дишане, гърчове и временна парализа.

