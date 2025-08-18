Любопитно

Мисии на НАСА Аполо: Истории на последните лунни хора

Те бяха пионерите в космическите изследвания

18 август 2025, 06:33
Мисии на НАСА Аполо: Истории на последните лунни хора
Източник: БТА

Т е бяха пионерите в космическите изследвания - 24-мата астронавти на НАСА, които пътуваха до Луната в мисиите „Аполо“ през 60-те и 70-те години на миналия век, пише BBC.

Смъртта на командира на Аполо 13 Джим Ловел, който ръководеше безопасно връщането на пострадалата мисия на Земята през 1970 г., означава, че сега са останали само петима души, които са избягали от относителната безопасност на земната орбита и са се впуснали по-дълбоко в Космоса.

Повече от 50 години, откакто човек за последно е стъпил на Луната, надпреварата за връщането на хора на лунната повърхност отново се разгаря.

НАСА се надява, че програмата ѝ „Артемида“ ще доведе до живот на астронавти на Луната това десетилетие. Китай също се стреми да има хора на лунната повърхност до 2030 г., след като е кацнал сонда на обратната страна на Луната през юни 2024 г.

Редица частни компании са се опитали да изпратят научни апарати до Луната, въпреки че злополуките са надхвърлили броя на успехите .

НАСА възнамеряваше да изстреля Артемида 2, първата си пилотирана лунна експедиция след Аполо 17 през 1972 г., миналата година, но тази дата беше изместена за 2026 г., тъй като космическата агенция заяви, че се нуждае от повече време за подготовка.

Междувременно компании като SpaceX и Boeing продължават да разработват собствени технологии, макар и не без своите неуспехи.

Проблемите със Starliner на Boeing , които оставиха двама астронавти блокирани на Международната космическа станция, бяха смущаващи за аерокосмическия гигант, докато „бързите непланирани демонтажи“ на Starship на SpaceX се превърнаха в обичайна гледка за наблюдателите на космоса.

Тези забавяния подчертават тъжния факт, че броят на останалите астронавти от Аполо намалява.

Заедно с Франк Борман и Бил Андерс, Джим Ловел написа история, когато тримата предприеха първата лунна мисия на Аполо 8, тествайки командния/сервизния модул и неговите животоподдържащи системи в подготовка за по-късното кацане на Аполо 11.

Техният кораб всъщност направи 10 обиколки около Луната, преди да се върне у дома. По-късно се предполагаше, че Ловел е петият човек, стъпил на лунната повърхност като командир на Аполо 13 - но, разбира се, това никога не се случи.

Астронавтите от НАСА излязоха в открития космос
5 снимки
Астронавтите Астронавти Астронавт НАСА открития космос научно оборудване МКС
Астронавтите Астронавти Астронавт НАСА открития космос научно оборудване МКС
Астронавтите Астронавти Астронавт НАСА открития космос научно оборудване МКС
Астронавтите Астронавти Астронавт НАСА открития космос научно оборудване МКС

Вместо това историята за сблъсъка му със смъртта е увековечена във филма „Аполо 13“, в който го играе Том Ханкс.

След пенсионирането си от НАСА през 1973 г., Ловел работи в телекомуникационната индустрия. Мерилин, съпругата му от повече от 60 години, която стана обект на медийно внимание по време на скандалния инцидент, почина през август 2023 г.

Но какво да кажем за останалите петима лунни мъже?

Кои са те и какви са техните истории?

Бъз Олдрин (Аполо 11)

На 21 юли 1969 г. бившият пилот на изтребител Едуин „Бъз“ Олдрин напуска лунния си десантен кораб и става вторият човек, стъпил на повърхността на Луната. Почти 20 минути по-рано неговият командир, Нийл Армстронг, е първият.

Първите думи на Олдрин бяха: „Красива гледка“.

Не е ли това нещо? — попита Армстронг. — Великолепна гледка тук.

Великолепна пустош — отвърна Олдрин.

Фактът, че е бил втори, никога не му е бил по вкуса. Неговият колега от екипажа Майкъл Колинс каза, че Олдрин „се е възмущавал повече от това, че не е бил първи на Луната, отколкото от това, че е бил втори“.

Но Олдрин все още се гордееше с постижението си; много години по-късно, когато се изправи срещу мъж, който твърдеше, че Аполо 11 е сложна лъжа, 72-годишният Олдрин го удари в челюстта.

И след смъртта на Нийл Армстронг през 2012 г., Олдрин каза: „Знам, че съм придружен от много милиони други хора от цял свят в скръбта за кончината на истински американски герой и най-добрия пилот, когото някога съм познавал.“

Въпреки трудностите в по-късен етап от живота си, той никога не губи жаждата си за приключения и се присъединява към експедиции както до Северния, така и до Южния полюс, като последният е на 86-годишна възраст.

Въпреки че се радва на славата си, той остава застъпник на космическата програма, особено на необходимостта от изследване на Марс .

„Не мисля, че просто трябва да отидем там и да се върнем - направихме това с Аполо“, казва той.

И името му стана известно на новите поколения като вдъхновение за Бъз Лайтиър от поредицата филми „Играта на играчките“. През януари 2023 г., на 93-годишна възраст, той се ожени за четвърти път.

Чарлз Дюк (Аполо 16)

Само четирима души, които са ходили по Луната, са все още живи - Чарли Дюк е един от тях. Той го е направил на 36 години, което го прави най-младият човек, стъпил на лунната повърхност.

В по-късно интервю за BBC той говори за „зрелищен терен“.

„Красотата му… резкият контраст между чернотата на космоса и хоризонта на Луната… Никога няма да го забравя. Беше толкова драматично.“

Но той вече беше изиграл друга важна роля в изследването на Луната от НАСА. След като Аполо 11 кацна през 1969 г., именно Дюк - в контрола на мисията като капсулен комуникатор или Capcom - чакаше нервно от другия край на линията, когато Нийл Армстронг каза: „Хюстън, база „Транкуилити“ тук. „Ийгъл“ кацна.“

С характерния си южняшки протяжен говор Дюк отговори: „Роджър, Спокойствие. Разглеждаме ви на място, имате куп хора, които са на път да посинят, ние отново дишаме.“

„Наистина го мислех сериозно, затаих дъх в последната минута или около това“, каза той по-късно пред Би Би Си .

През 2022 г. Дюк каза пред BBC, че е развълнуван от мисията „Артемида“ на НАСА, но предупреди, че няма да е лесно за новото поколение астронавти.

„Избрали са близо до Южния полюс за кацането, защото ако има лед на Луната, той би бил в този регион. Така че това ще бъде трудно - защото там долу е наистина сурово. Но ще се справим.“

Чарли Дюк сега живее извън Сан Антонио, Тексас, с Дороти, за която е женен от 60 години.

Фред Хейз

Фред Хейз беше част от екипажа на Аполо 13, който на косъм избегна катастрофа през 1970 г., след като експлозия на борда доведе до прекратяване на мисията, когато корабът беше на повече от 200 000 мили (321 000 км) от Земята.

Целият свят наблюдаваше нервно как НАСА се опитва да върне повредения космически кораб и екипажа му безопасно. След завръщането си, Хейз и неговите колеги Джеймс Ловел и Джак Суигърт станаха известни личности, за тяхна очевидна изненада.

„Чувствам се сякаш съм пропуснал нещо, докато бях там горе“, каза той на водещия на токшоуто Джони Карсън, когато екипът се появи в „Шоуто тази вечер“.

Хейз така и не стигна до Луната. Въпреки че беше планиран да бъде командир на Аполо 19, тази мисия беше отменена поради съкращения на бюджета, както и всички други полети след Аполо 17.

По-късно той служи като тестов пилот на прототипа на космическа совалка „Ентърпрайз“.

Подобно на много от колегите си от Аполо, след като напуска НАСА, Хайсе продължава да работи в аерокосмическата индустрия до пенсионирането си.

Харисън Шмит (Аполо 17)

За разлика от повечето други астронавти по онова време, Шмит не е служил като пилот в американските сили.

Геолог и академик, той първоначално е инструктирал астронавтите на НАСА какво да търсят по време на геоложките си лунни полети, преди самият той да стане учен-астронавт през 1965 г.

Шмит е бил част от последната пилотирана мисия до Луната, Аполо 17, и заедно с командира Юджийн Сърнан, един от последните двама мъже, стъпили на лунната повърхност, през декември 1972 г.

След като напуска НАСА през 1975 г., той е избран в Сената на САЩ от родния си щат Ню Мексико, но изкарва само един мандат. Оттогава работи като консултант в различни индустрии, както и продължава да се занимава с академична дейност.

Той е известен и с това, че се изказва срещу научния консенсус относно изменението на климата.

Дейвид Скот (Аполо 15)

Дейвид Скот, командирът на Аполо 15, е един от само четиримата живи мъже, които са ходили по Луната - но той е и един от първите, които са шофирали по нея.

През 1971 г. Скот и неговият колега Джеймс Ъруин тестваха лунноходовия апарат (LRV), наричан още „Първите колела на човека на Луната“. Движейки се със скорости до 12 км/ч, LRV позволяваше на астронавтите да изминават големи разстояния от лунния модул много по-бързо, отколкото биха могли да ходят.

„При първа мисия никога не знаеш дали ще проработи. Най-голямото вълнение беше да го извадя, да го включа и то наистина да проработи“, спомня си той по-късно. 

След завръщането си от Луната, Скот е работил на различни управленски позиции в НАСА, преди да се присъедини към частния сектор.

Той е работил и като консултант по няколко филмови и телевизионни проекта, включително Аполо 13 и минисериала на HBO „От Земята до Луната“.

Какво ще постигне следващото поколение лунни авантюристи?

Източник: BBC    
Аполо НАСА Луна Астронавти Космически изследвания Артемида Джим Ловел Бъз Олдрин SpaceX и Boeing Лунни мисии
