Кафето – напитката, която промени света

М илиони хора по цял свят започват всеки свой ден с чаша горещо и ароматно кафе. Популярността на тази напитка е огромна, но какво всъщност знаем за нейната история? Предполага се, че тонизиращият ефект на семената на кафееното дърво бил открит в района на Йемен и Етиопия, след което то започнало да се отглежда в Арабския свят. Експертите отбелязват, че най-старите достоверни сведения за пиене на кафе са от средата на XV в. и са свързани с провеждането на среднощни церемонии от религиозни общности в Йемен.

Робски труд

Кафето достигнало Европа през XVII в. и почти моментално се превърнало в истинска сензация. Растящата популярност на напитката накарала империите на Стария континент да се замислят какво могат да направят, за да увеличат производството в своите далечни колонии. За представителите на аристокрацията, отговорът бил очевиден – използването на робски труд. До началото на XVIII в., кафето се превърнало в една от най-важните и доходоносни култури, заедно със захарта, памука и тютюна. От Индонезия до Латинска Америка и Карибите, богати земевладелци притежавали обширни плантации с кафеени дървета, в които били принудени да работят десетки хиляди души.

The nearly universal acceptance of coffee is all the more striking considering that, for much of its 500-year history, coffee drinking was viewed with suspicion, fear and disgust, Augustine Sedgewick writes https://t.co/N6hmKU5V1A — The Wall Street Journal (@WSJ) April 5, 2020

Любопитна подробност е, че в продължение на десетилетия приблизително две трети от кафето в световен мащаб било произвеждано в западната част на остров Испаньола, която по това време била френска колония. Насажденията, обаче, били изгорени, а собствениците на плантациите – избити, по време на т. нар. Хаитянска революция, избухнала през 1791 г. (в резултат на тази революция, колонията провъзгласила независимостта си и станала република Хаити). Португалия на свой ред превърнала своята колония Бразилия в най-големия производител на кафе, изпращайки там внушителен брой роби. Никак не е изненадващо, че популярната по цял свят напитка се утвърдила като двигател на икономиката на южноамериканската страна. Показателен е фактът, че Бразилия е последната страна в Западното полукълбо, забранила робството. Това се случило през 1888 г.

Появата на кафенетата

Първото кафене в света било открито през 1554 г. в Истанбул. То се казвало „Мактаб ал ирфан“ („Кръг от мислители“) и било създадено от двама сирийски търговци. Постепенно, тези заведения се превърнали във важни обществени, политически и културни средища. Там се събирали различни хора, които обсъждали всевъзможни теми, без да се притесняват, че могат да бъдат наказани заради думите си. През XVI в. властите в Османската империя се опитали да затворят всички кафенета, но намеренията им били осуетени, след като в защита на популярните заведения избухнали масови протести.

Първото кафене в Италия отворило врати през 1645 г., а във Франция – през 1654 г. Откриването на първото подобно заведение в Австрия пък е свързано с поражението на османците в битката при Виена, състояла се през 1683 г. Тогава, в лагера на османския везир Мустафа, победителите намерили голямо количество кафе. Популярността на кафенетата била особено голяма в Лондон. Само 13 години, след като те направили своя дебют в британската столица през 1662 г., броят им се оказал толкова голям, че крал Чарлз II наредил повечето от тях да бъдат затворени, тъй като се превърнали в „средища на опозицията“. Сред обикновените хора кафенетата били известни с прякора „пени университети“, тъй като на цената на една чаша от освежаващата напитка всеки можел да научи последните новини и да се включи в разгорещени дебати на различни теми.

The argument over coffee's health impact dates back centuries. Here's a look at coffee's controversial history and what science says today about coffee's benefits. https://t.co/9AXSj3Ixi6 pic.twitter.com/9akpl8rg9G — CNN (@CNN) February 3, 2019

„Необходимият наркотик на масите“

Индустриалната революция е едно от най-важните събития в световната история. Тя обхваща периода между втората половина на XVIII в. и началото на XIX в. и е свързана не само с масовото използване на машини, но и с промяна на цялостната структура на обществото. Този процес е съпроводен от рязко повишаване на производителността на труда, бърза урбанизация, както и рязко увеличение на жизнения статус на населението. Индустриалната революция започнала във Великобритания, където работниците се трудели неуморно в новооткритите фабрики. Една от основните причини за това бил кофеинът, съдържащ се в кафето. По това време всеки знаел, че напитката предотвратява сънливостта и повишава енергичността. Това, разбира се, било добре дошло за собствениците на фабриките. Кафето на практика се превърнало в средство, благодарение на което хората се събуждали по-рано и работели по-ефективно. „Напитката на аристокрацията се превърнала в необходимия наркотик на масите“, обобщава писателят Марк Пендъргаст.

„Отнема ми само минута да си направя чаша кафе“

Разтворимото кафе било създадено в началото на XX в. от японския учен Сатори Като, който работел и живеел в Чикаго. Предполага се, че то било разработено по поръчка на армията. През 1906 г. американският изобретател Джордж Констант Вашингтон представил първото разтворимо кафе, пригодно за масово производство. Популярността на тази напитка нараснала значително по време на Първата световна война. Ето какво написал един американски войник през 1918 г.: „Щастлив съм, въпреки плъховете, дъжда, калта, болестите, рева на оръдията и писъка на снарядите…тъй като ми отнема само минута да си направя чаша кафе“.

A muddied Combat #Engineer of the United States Fifth Army enjoys a cup of coffee and a doughnut supplied by the Red Cross in Italy, 1944.#History #WWII pic.twitter.com/ghOTYl1zlp — World War II History (@WW2Facts) May 15, 2021

След като САЩ се включили във Втората световна война през 1941 г., американската армия започнала да поръчва по 140 000 чувала с кафе на зърна всеки месец (това било десеторно увеличение спрямо поръчките, направени през предходната година). За да има достатъчно разтворимо кафе за войниците, в продължение на девет месеца цивилните граждани имали право да си закупуват ограничени количества от тези продукти. След края на войната, няколко компании, сред които „Нескафе“ и „Максуел Хаус“, започнали да рекламират масово напитката, фокусирайки се върху ветераните и техните семейства. Съвсем скоро, разтворимото кафе се превърнало в неделима част от ежедневието на милиони домакинства в САЩ и Западна Европа.

Преврати и граждански войни

Крайно обтегнатите отношения между САЩ и СССР по време на Студената война накарали много хора да живеят в постоянен страх, че всеки момент може да избухне глобален конфликт, в хода на който да бъдат използвани ядрени оръжия. По тази причина, растящото влияние на комунизма в страните от Латинска Америка, провокирано от бедността и повсеместната експлоатация на работниците, било нещо неприемливо за Вашингтон. За да защитят своите интереси, САЩ се намесили в няколко държави, подкрепяйки преврати и подклаждайки кървави граждански войни.

OTD in 1954, a US trained & armed invasion of rebels led by General Carlos Castillo Armas made its way into Guatemala. This began a coup that would overthrow the democratically elected President Jacobo Arbenz & install a series of US-backed military dictators. pic.twitter.com/wNUEeakuVZ — A Mouthful of History (@AMouthfulofHis1) June 18, 2021

Пример в това отношение е Гватемала. През 1954 г. ЦРУ организирало свалянето от власт на демократично избрания президент Хакобо Арбенс Гусман. Това се случило, след като той започнал да предоставя плантации с кафеени дървета на селскостопански кооперативи с подкрепата на комунистите в страната. В резултат на преврата, държавен глава станал Карлос Кастило Армас. Той отменил аграрната реформа и създал тайна полиция, с помощта на която отстранявал всеки, който му се противопоставел. Три години по-късно, Армас бил убит. Последвали десетилетия на кървави сблъсъци, в хода на които загинали десетки хиляди души.

През 70-те и 80-те години на миналия век подобни събития се разиграли и в други латиноамерикански държави. Една от тях е Ел Салвадор. С подкрепата на САЩ, военната хунта в страната се изправила срещу леви бунтовници, които искали да свалят правителството. Голяма част от финансовите средства, с които властите разполагали и които инвестирали в закупуването на оръжия и боеприпаси, идвали от търговията с кафе. В хода на избухналата гражданска война загинали над 50 000 души, а около един милион жители на Ел Салвадор били принудени да напуснат домовете си.

Още от автора:

Масови екзекуции, смъртоносен студ и апокалиптични разрушения: Непознатата история на Корейската война

Сектата „Райски порти“: Масовото самоубийство на поклонниците на „Стар Трек“

Най-странните медицински практики в Древен Рим

Новият крал на Великобритания и церемонията, която светът очаква с нетърпение

Жената, която се опълчи на нацистите и спаси стотици хора от сигурна смърт

Наистина ли използваме едва 10 процента от мозъка си

Между фактите и легендите – истинската история на крал Артур

Изборите в Турция наближават – ще успее ли Ердоган да остане на власт

Истината зад легендата – какво знаем за предателството на Юда

"Сакро Боско": Градината, която ще ви ужаси

Какво знаем за астероида-убиец, причинил изчезването на динозаврите