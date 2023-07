Какво не знаем за живота на основателя на СССР – Владимир Ленин

О ктомврийската революция, избухнала през 1917 г., е едно от най-значимите събития в световната история. Неин основен двигател била болшевишката партия, начело на която стоял Владимир Ленин. Считан за способен и уважаван лидер от едни и за жесток и безскрупулен диктатор от други, неговата личност продължава да бъде обект на разпалени дебати и до днес. В следващите редове може да научите повече за живота на човека, останал в историята като създателя на СССР:

Братът на Ленин

През март 1887 г. властите арестували по-големия брат на Ленин, Александър, който по това време бил студент по зоология. Срещу него били повдигнати обвинения за участие в заговор за убийството на руския цар Александър III. Някои от неговите съзаклятници се разкаяли за действията си и помолили да бъдат помилвани, но братът на Ленин първоначално отказал да го направи, тъй като смятал подобно поведение за „неискрено“. В крайна сметка, той все пак изпратил писмо до царя, в което написал следното: „Здравето на майка ми беше силно разклатено през последните дни и ако смъртната ми присъда бъде изпълнена, това ще изложи живота ѝ на най-сериозна опасност“. Молбата му, обаче, останала нечута и Александър бил обесен през май.

Участник в студентски протест

Само няколко месеца след смъртта на брат му, 17-годишният Ленин бил приет в Казанския университет, където започнал да следва право. През декември 1887 г., обаче, той бил изключен от учебното заведение, тъй като взел участие в студентски протест. В резултат, Ленин се прехвърлил в университета в Санкт Петербург, където завършил образованието си през 1891 г. и започнал да работи като адвокат. По това време той вече бил силно впечатлен от творбите на германския философ Карл Маркс и острите му критики срещу капитализма.

Заточен в Сибир

Ленин публикувал първото си есе в защита на идеите на Маркс през 1894 г. На следващата година посетил Франция, Германия и Швейцария, където се срещнал с хора, споделящи неговите възгледи. След завръщането си в Русия, Ленин започнал да работи по издаването на вестник, чрез който трябвало да бъдат популяризирани марксистките идеи, но бил арестуван. След като прекарал повече от година в затвор, той бил изпратен на заточение в Сибир, където се оженил. След изтичането на присъдата му през 1900 г., Ленин получил разрешение от властите да напусне страната. В резултат, той прекарал по-голямата част от следващите 17 години в чужбина. Ленин се завърнал за кратко в Русия след избухването на т. нар. Първа революция – поредица от бунтовни действия срещу държавната власт, обхванали периода между януари 1905 и юни 1907 г.

