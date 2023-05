Новият крал на Великобритания и церемонията, която светът очаква с нетърпение

Б роени часове остават до церемонията по коронацията на новия британски крал – Чарлз III. Тя ще се състои на 6 май и се очаква с огромен интерес. Какво всъщност предстои да се случи? Кои са някои от най-важните подробности, които трябва да знаем за коронацията? И какво ще се случи в дните след дългоочакваното събитие?

Here's everything you need to know about King Charles III’s coronationhttps://t.co/kfcDYtqrPa — CNN (@CNN) May 2, 2023

По-скромна церемония

На церемонията ще присъстват над 2200 гости, сред които ще има държавни ръководители, знаменитости, както и представители на различни религиозни и етнически общности. За сравнение, на коронацията на кралица Елизабет II, състояла се преди 70 години, присъствали около 8200 души. „Предстоящата церемония ще бъде по-малка и в известен смисъл по-скромна, за да съответства на настоящите политически и социални обстоятелства. Крал Чарлз III ще има нелеката задача да не демонстрира своето огромно богатство в момент, в който много британци не могат да платят сметките си за ток. На коронацията ще има и по-малко гости, което прави още по-любопитен въпроса кой ще присъства и кой – не“, отбеляза за Vesti.bg проф. Тобайъс Харпър от университета в Аризона, който е автор на редица публикации и научни трудове, посветени на историята на Обединеното кралство.

„Мястото и ролята на Общността на нациите (международна организация, в състава на която влизат 53 независими държави – като Канада, Нова Зеландия, Ямайка и Папуа Нова Гвинея. Всяка една от тях в миналото е била част от Британската империя) ще бъдат особено важни“, смята още проф. Харпър. По думите му, „новият крал ще поеме функциите на държавен глава на част от членовете на Общността, като това се случва в момент, когато все повече хора не крият недоволството си от монархията. В сравнение с 1953 г., когато се състоя коронацията на кралица Елизабет II, централната роля на монарха вероятно ще бъде отслабена. Въпреки това, Чарлз III ще бъде крал на около 60 млн. души, живеещи отвъд границите на Обединеното кралство. Със сигурност ще бъде интересно да видим каква ще е ролята на т. нар. имперско наследство по време на церемонията. Не бива да забравяме, че много хора във Великобритания биха предпочели да забравят за въпросното минало“.

How King Charles III's coronation will compare to previous ceremonies https://t.co/gtmXsnubJw pic.twitter.com/nFCtMfoPxC — TIME (@TIME) May 3, 2023

„Бог да пази краля!“

„Важно е да се знае, че има разлика между възкачването на престола, което се случва след смъртта на предшественика на даден монарх и неговата официална коронация“, обясни за Vesti.bg професорът по история Кевин Джеймс от университета в Гуелф, Онтарио. „Чарлз III, например, стана крал веднага след смъртта на Елизабет II, но церемонията по коронацията му ще се състои близо осем месеца след кончината ѝ. По този начин, хората имат време да изкажат своята почит към покойния монарх, преди да отпразнуват началото на управлението на неговия наследник“, добави той.

Събитията, планирани за 6 май, ще започнат с „Кралско шествие“ от Бъкингамския дворец до Уестминстърското абатство. Бъдещият крал и неговата съпруга Камила ще пътуват с карета, теглена от шест коня. Чарлз III ще бъде коронясан в 12:00 часа, като службата ще бъде водена от архиепископа на Кентърбъри Джъстин Уелби. Новият крал първо ще бъде представен на паството, което ще отговори с фразата „Бог да пази краля!“ След това монархът ще положи клетва и ще бъде помазан и благословен от архиепископа. Любопитна подробност е, че за целта ще бъде използвана позлатена лъжица от XII в., а помазването ще бъде „единствената част от церемонията, която публиката няма да види“, отбеляза Уелби.

New photographs of Britain’s King Charles III and Queen Camilla have been released by Buckingham Palace https://t.co/VKNtHUnWXL — CNN (@CNN) April 29, 2023

„Коронацията представлява религиозна церемония на Англиканската църква. В същото време, обаче, повечето от поданиците на краля не са практикуващи англиканци. По тази причина ще е интересно да видим дали Чарлз III и организаторите на събитието ще се опитат да го адаптират по начин, който да се хареса на възможно най-голяма част от жителите на Обединеното кралство“, смята проф. Харпър. „Мисля, че хората често подценяват динамиката и гъвкавостта на кралските традиции. По време на коронацията ще бъдат спазени обичаи и използвани предмети с дълга история – някои от тях са на възраст от около 1000 години. Въпреки това, всяка една подобна церемония е съпроводена и от нови практики и променени акценти върху елементи от символиката на короната. В исторически план, монарсите и техните служители винаги са намирали начин, по който да адаптират традициите към онова, което смятат за важно за съвременното общество. Моят съвет към всеки, който наблюдава церемонията, е да внимава именно за новите и различни детайли и да не се фокусира единствено върху старите и до болка познати обичаи“, добавя експертът.

Дните след коронацията

След церемонията, новият крал и неговата съпруга, придружени от членове на семейството си, ще се завърнат в Бъкингамския дворец. След това, те ще се покажат на балкона, за да поздравят своите поданици. Историците отбелязват, че в процесията на Елизабет II, състояла се след коронацията ѝ, участвали приблизително 16 000 души. В свое изявление Чарлз III изрази своята надежда, че празничните дни ще дадат възможност на всички британци да се съберат със своите роднини и приятели. В неделя, в парка на замъка Уиндзор ще се състои концерт, в който ще участват звезди от цял свят. Тъй като Чарлз III е категоричен противник на фойерверките, събитието ще приключи със зрелищно светлинно шоу.

London’s Metropolitan Police arrested a man outside Buckingham Palace on Tuesday after he allegedly threw suspected shotgun cartridges into the palace grounds, just days before the coronation of King Charles III. https://t.co/8eix2A1jrU — CNN (@CNN) May 3, 2023

За неработния понеделник, който ще бъде третия ден на т. нар. коронационен уикенд, са предвидени голям брой тържества и благотворителни инициативи. Представители на Бъкингамския дворец подчертаха, че всички събития ще бъдат „обърнати към бъдещето“, като същевременно ще бъде запазена връзката с дългогодишните традиции на монархията. Властите на свой ред отбелязват, че са въведени засилени мерки за сигурност и се очакват няколко протеста. Един от тях ще се състои на емблематичния площад Трафалгар, като в него вероятно ще вземат участие около 1200 противници на монархията. Демонстрации в подкрепа на независимостта на Шотландия ще се проведат в Единбург и Глазгоу. През април пък се появиха сведения, че демонстранти могат да се опитат да саботират церемонията, използвайки свирки, с които да стреснат конете, участващи в тържествената процесия.

