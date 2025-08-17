Любопитно

Колко хора в световен мащаб притежават цял биткойн

Според проучване броят им е между 800 и 850 хиляди души

17 август 2025, 22:25
С татистическите данни за най-голямата криптовалута – биткойна, отдавна предизвикват интерес сред инвеститорите. Сега финансовият сайт "Инвестопедия" публикува нова оценка за разпределението на собствеността.

Блокчейнът показва броя на адресите и количеството биткойни в тях, но не разкрива колко собственици стоят зад тези активи. Много инвеститори държат средствата си на няколко адреса, криптоборсите съхраняват активи от името на милиони клиенти, а големи компании и фондове разпределят портфейлите си от съображения за сигурност. Това води до завишен брой адреси с поне един цял биткойн.

По данни на "Инвестопедия" около 983 000 адреса в момента съдържат поне един биткойн, но реалният брой собственици е значително по-малък. Според изчисленията на изданието между 800 000 и 850 000 души действително притежават цял биткойн. За сравнение, проучване на "Трипъл-Ей" (Triple-A) от 2024 г. сочи, че 6,8 на сто от световното население – около 560 милиона души, притежават криптовалути, но повечето разполагат само с части от един биткойн или с други дигитални активи.

Притежанието на цял биткойн е рядко и в специализираните среди носи неофициалния статут "Wholecoiner". В момента най-големият известен портфейл съдържа 248 598 биткойна, или 1,25 на сто от общото предлагане, и се свързва с криптоборсата "Байненс" (Binance). Това е единственият адрес с над един процент от наличните биткойни.

От максималните 21 милиона биткойна около 20 милиона вече са в обращение. Значителна част се държат от институционални инвеститори като компанията "Стратеджи" (Strategy, бивша MicroStrategy), която притежава стотици хиляди биткойни. А за частните инвеститори придобиването на цял биткойн става все по-скъпо и трудно, като оскъдността му засилва символиката на това притежание.

