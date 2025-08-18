След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта

Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

Н ощно време столичният булевард „Възкресение” се превръща в незаконна писта - редовно се шофира с много високи скорости и често има катастрофи. Това твърдят живеещите в района, предава NOVA.

В петък на кръстовището с бул. „Константин Величков” 21-годишен шофьор с книжка от 2 седмици и куп нарушения се вряза в автобус и уби един човек и рани тежко още няколко, като част от тях са в критично състояние и се борят за живота си.

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Вчера на Виктор Илиев му беше наложен постоянен арест, стана ясно и че скоростта му е била между 170 и 200 км/ч, както и че е употребил райски газ.

Ударът събужда хората от квартала, сред които е и репортерът на NOVA Ева Костова. Прозвучало като взрив, разказа тя.

Почти нямало нощ обаче, в която живеещите там да не се събудят от форсиране, дрифтене, гонки.

„Нощно време това е една отсечка писта, на която се тестват коли и мотори. 15 години непрекъснато стават катастрофи. Мантинелата се прави по 2-3 пъти на месец”, казват хората от квартала.

