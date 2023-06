Тайните на московското метро и подземните убежища на съветската власт

Е два ли има жител на руската столица Москва, който да не е чувал поне веднъж твърденията, че дълбоко под града съществува секретна железопътна система. Предполага се, че тя се намира под линиите на метрото и е известна с името „Метро-2“. Изграждането ѝ започнало преди десетилетия и била използвана от ръководителите на СССР. Освен дълги тунели, мрежата разполагала и с убежища, които могат да издържат на ядрена атака. Някои дори вярват, че „Метро-2“ функционира и днес. Истина или измислица са тези твърдения?

Фактите сочат, че въпросната секретна система далеч не е просто градска легенда, а напълно реален проект. Съществуват безспорни доказателства, че неговото осъществяване започнало по време на управлението на Йосиф Сталин. Кодовото име, дадено на мрежата от КГБ, било „Д-6“. Повечето подробности, обаче, са обвити в мистерия. Някои смятат, че „Метро-2“ разполага с четири линии, намиращи се на дълбочина между 50 и 200 м. Историците, обаче, са скептични и на свой ред отбелязват, че най-вероятно била завършена само една линия, което се случило през 60-те години на миналия век. Тя свързва Кремъл с район, намиращ се на юг от Московския държавен университет.

