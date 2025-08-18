България

На извънредно заседание: Фонд "Земеделие" одобрява средствата за ощетените от пожарите

Фермерите ще могат да бъдат компенсирани за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж

18 август 2025, 06:58
На извънредно заседание: Фонд "Земеделие" одобрява средствата за ощетените от пожарите
Източник: БТА

М инистърът на земеделието и храните Георги Тахов свиква извънредно заседание на Държавен фонд „Земеделие“ за одобрение на помощите за пострадалите стопани вследствие на щети, причинени от пожарите.

Фермерите ще могат да бъдат компенсирани за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж, предава NOVA.

Помощта ще се предоставя на база констатирани щети, като към момента експертни комисии извършват огледи и установяват пораженията по стопанствата. Максималният размер на подпомагане, който един земеделски стопанин може да получи за три години, е 50 хиляди евро.

Източник: NOVA    
пожари щети средства тахов ощетени обезщетения
Промяна на времето през новата седмица

Промяна на времето през новата седмица

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната "почти веднага"

На извънредно заседание: Фонд

На извънредно заседание: Фонд "Земеделие" одобрява средствата за ощетените от пожарите

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Мога ли да заведа котката си на плажа?

Мога ли да заведа котката си на плажа?

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 3 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 3 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 3 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 3 дни

Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

България Преди 12 минути

В петък се проведе изслушване на тримата кандидати за поста

Започва ремонт на част от пътя между София и Перник

Започва ремонт на част от пътя между София и Перник

България Преди 36 минути

Алтернативен маршрут за пътуване е автомагистрала "Струма"

Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите

Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите

Технологии Преди 1 час

Киберсигурността става все по-сложна и рискова

Софи Търнър: Целувките с Кит Харингтън бяха отвратителни

Любопитно Преди 8 часа

Двамата актьори си партнират в готическия хорър „The Dreadful”

Колко хора в световен мащаб притежават цял биткойн

Любопитно Преди 9 часа

Според проучване броят им е между 800 и 850 хиляди души

17-годишен българин с дебют за "Милан"

България Преди 10 часа

Централният защитник започва втория си сезон в академията на "росонерите"

Вучич: И фризьорите останаха без хляб заради уличните банди, ще възстановя реда в Сърбия

Вучич: И фризьорите останаха без хляб заради уличните банди, ще възстановя реда в Сърбия

Свят Преди 10 часа

Вучич подчерта, че е горд да принадлежи към партията, чиито помещения са били подпалвани

Макрон: Слабост пред Русия днес означава бъдещи конфликти

Макрон: Слабост пред Русия днес означава бъдещи конфликти

Свят Преди 11 часа

Според него руският президент Владимир Путин не желае мир

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

България Преди 11 часа

То е организирано от Сдружение „Ангели на пътя”

Застреляха жена в Пловдив, съпругът ѝ опита да се самоубие

България Преди 12 часа

Подозират, че именно той е сложил край на живота ѝ

Марко Рубио: САЩ може да не успеят да изготвят план за прекратяване на войната в Украйна

Марко Рубио: САЩ може да не успеят да изготвят план за прекратяване на войната в Украйна

Свят Преди 12 часа

Той така заплаши Русия с нови санкции, ако не бъде постигнато споразумение

Желязков: Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да включват подкрепа от ЕС и от САЩ

Желязков: Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да включват подкрепа от ЕС и от САЩ

България Преди 13 часа

Премиерът приветства ангажимента на американския президент

Терънс Стамп - злодеят от "Супермен", почина на 87 години

Терънс Стамп - злодеят от "Супермен", почина на 87 години

Свят Преди 13 часа

Стамп е починал в неделя сутринта

Земетресение край Сливен

Земетресение край Сливен

България Преди 13 часа

Трусът е регистриран в 5:28 ч.

Уиткоф: Путин направи отстъпки от исканията за размяна на украински територии

Свят Преди 13 часа

Според специалния пратеник на САЩ руският президент се е съгласил на „солидни гаранции за сигурност” за Украйна

Голям пожар в Старозагорско, обявяват бедствено положение

България Преди 14 часа

Временно е спряно движението на превозни средства по пътя от областния град до разклона за село Пряпорец

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
Студен фронт преминава със серия летни бури

sinoptik.bg
Тикви в горския разсадник

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 18 август, понеделник

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 август, понеделник

Edna.bg

Първи точки от началото на сезона ще преследва Септември срещу Добруджа

Gong.bg

Хулио Веласкес: Горд съм, нищо негативно не мога да кажа

Gong.bg

Какво представляват нивата на UV лъчение и как да се защитим

Nova.bg

Тръмп: Присъединяването на Украйна към НАТО не подлежи на обсъждане

Nova.bg