Технологии

Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите

Киберсигурността става все по-сложна и рискова

Мартин Дешев

18 август 2025, 06:15
И зкуственият интелект вече не е просто инструмент от научнофантастични филми. Той е революционен фактор в света на киберпрестъпността. Настъпи ерата на хакерството с изкуствен интелект, като злонамерени лица използват сложни модели за машинно обучение, за да стартират по-бързи, по-мащабируеми и по-ефективни атаки.

Тази нова граница в киберсигурността противопоставя изкуствен интелект друг на друг в ескалираща надпревара, където защитниците трябва да възприемат еднакво усъвършенствани инструменти, за да са в крак с развиващите се заплахи, отбелязва CNBC. Изкуственият интелект не е просто още един инструмент – той ускорява мащаба и сложността на киберпрестъпността. Но дали това е наистина нова територия или просто следващата фаза на стара война? 

Най-обезпокоителната трансформация на AI се крие в начина, по който той усилва социалното инженерство. Гласовите фишинг измами, някога ограничени от човешки имитатори, сега използват генерирани от изкуствен интелект deepfake гласове, пригодени да имитират реални личности.

Един нашумял случай включва агент от кол център, представящ се чрез изкуствен интелект, който изтегля клиентски данни за милиони. На друго място deepfake заблуждава инженер в глобална фирма да преведе 41 милиона долара след привидно легитимен видео разговор. Тези примери илюстрират една мрачна реалност: изкуственият интелект позволява измама с бързина и мащаб.

От техническа гледна точка, фишингът, задвижван от изкуствен интелект, не е просто за лесно създаване на аудио, а за автоматизиране на откриването и експлоатацията на уязвимости. Генеративни модели като ChatGPT вече могат да създават фишинг уебсайтове с клонирани оформления, вграден код за кражба на идентификационни данни и автоматизиран хостинг. Това, което някога е било сложна операция, продължаваща няколко дни, вече е задава, която може да се реализира за минути. 

Изкуственият интелект се използва за създаване на полиморфен зловреден софтуер, който може постоянно да променя изходния си код, за да избегне откриването си от традиционните антивирусни програми. Тази адаптивна способност позволява на зловредния софтуер да се „учи“ от средата си и да коригира поведението си, за да заобиколи мерките за сигурност, което го прави по-устойчив и скрит. 

Преди атака, хакерите трябва да съберат информация за целевата мрежа. AI инструментите им могат да автоматизират този процес на разузнаване, сканирайки мрежи със светкавична скорост, за да идентифицират уязвимости като остарял софтуер или слаби пароли. Това роботизирано разузнаване позволява на нападателите да локализират слабостите с безпрецедентна ефективност, чрез което да създават високо целенасочени и успешни атаки. 

Но дали изкуственият интелект е революционният фактор? Експертите посочват нещо по-нюансирано: бариерата за навлизане на киберпрестъпления е намалена, което дава възможност дори на аматьори-атакуващи бързо да се издигнат. Опитните хакери не само се възползват – те вече са способни да стартират множество zero-day атаки едновременно.

Въпросът за готовността е сериозен. Проучванията показват, че само 20% от компаниите се чувстват добре подготвени да се справят с атаки, задвижвани от изкуствен интелект. Много от тях съобщават за удвояване – а в някои случаи и утрояване – на киберзаплахите, базирани на ботове, породени от генерирано от изкуствен интелект съдържание. 

В отговор на тези напреднали заплахи, специалистите по киберсигурност все по-често се обръщат към изкуствения интелект, за да подсилят защитата си. Огромният обем данни, генерирани от съвременните мрежи и устройства, е твърде голям, за да могат човешките анализатори да го обработят своевременно, което прави изкуствения интелект необходим съюзник. 

AI системите могат да установят базова линия на нормалното поведение на мрежата и потребителите. Чрез непрекъснато наблюдение за отклонения от тази базова линия, те могат да откриват фини аномалии, които могат да сигнализират за възникваща заплаха, включително zero-day експлойти, които традиционните системи биха пропуснали.

Скоростта на атаките, ускорени от изкуствен интелект, изисква също толкова бърза реакция. Системите могат да бъдат програмирани автоматично да предприемат действия за ограничаване, като например изолиране на заразена машина или блокиране на злонамерен трафик, за да неутрализират заплахата, преди тя да се разпространи и да причини значителни щети. 

AI може да помогне на екипите по сигурността проактивно да управляват уязвимостите, като сканират системите и предвиждат потенциални слабости въз основа на исторически данни. Това позволява на организациите да се справят с потенциални пропуски в сигурността, преди те да могат да бъдат използвани от нападателите. 

В крайна сметка, „ерата на хакерството с изкуствен интелект“ може би трябва да се разбира по-добре не като внезапна повратна точка, а като прелом в дългогодишна киберборба. Тя сега зависи от приемането на изкуствения интелект в защитата, поддържането на строги правила на сигурността и гарантирането, че регулациите се развиват заедно с технологиите. Ако повторим грешките от ранните дни на интернет – давайки приоритет на иновациите пред защитата, последствията биха могли да бъдат много по-тежки.

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект хакери хакер киберсигурност софтуер технологии
