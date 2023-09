На края на света – непозната Аляска

А ляска е най-големият по територия американски щат, който привлича вниманието както на редица изследователи, така и на много туристи, търсещи екстремни преживявания. Неговата история е повече от интересна. По инициатива на държавния секретар Уилям Сюард, на 30 март 1867 г. Сенатът решава да купи Аляска, която по това време е част от Русия, за 7,2 млн. долара (днес въпросната сума се равнява на около 1,67 млрд. долара). Близо век по-късно, президентът Дуайт Айзенхауер подписва указ, с който американското законодателство влиза в сила на тази територия, а официално тя става 49-ия щат на 3 януари 1959 г.

Предполага се, че името „Аляска“ произлиза от алеутска дума за „голяма страна“ или „суша“. В следващите редове може да се запознаете с още интересни факти, свързани с този американски щат:

Кристалната нощ е едно от най-мрачните събития, случили се в навечерието на Втората световна война. В късните часове на 9 срещу 10 ноември 1938 г. в Германия и Австрия били разграбени и опожарени близо 200 синагоги и над 800 магазина. Около 30 000 евреи били арестувани и изпратени в концлагери, а 40 души били убити. Погромът бил организиран от Щурмабтайлунг, паравоенна организация, подчинена на ръководената от Адолф Хитлер Националсоциалистическа работническа партия. Малко по-късно бил създаден план, според който Аляска трябвало да бъде превърната в убежище, където да бъдат настанени всички евреи, бягащи от Европа. Идеята била подкрепена от американския министър на вътрешните работи Харолд Айкс, но срещнала сериозна съпротива, включително от страна на еврейската общност в САЩ. Опасявайки се, че подобен ход би бил крайно непопулярен, президентът Франклин Делано Рузвелт допуснал само няколко хиляди евреи на американска територия, а планът за Аляска така и не бил осъществен.

