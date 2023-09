Пожарът, който изпепели Лондон

Г олемият пожар в Лондон, избухнал в началото на септември 1666 г., е едно от най-мащабните бедствия в европейската история. Основните причини за бързото разпространяване на пламъците били силните ветрове, както и горещото и сухо време, обхванало Англия. Огнената стихия унищожила хиляди сгради, а много хора останали без подслон. Напълно изпепелен бил един от символите на града – катедралата „Свети Павел“. През XVIII в. върху останките ѝ бил построен нов храм, който днес е седалище на епископа на Лондон. Зданието е дело на архитекта Кристофър Рен, който е погребан в криптата на катедралата. В следващите редове може да научите още любопитни факти, свързани с това драматично събитие.

Епидемия от чума

Големият пожар в Лондон избухнал в един от най-тежките моменти в историята на града. Само година по-рано, епидемия от бубонна чума отнела живота на приблизително 100 000 местни жители (почти една четвърт от тогавашното население на Лондон). Историците отбелязват, че всяка седмица от смъртоносната болест загивали по няколко хиляди души. Това се оказало последното голямо огнище на чумата на територията на Обединеното кралство. Лондон бил обявен за безопасен през февруари 1666 г., когато там се завърнали крал Чарлз II и членовете на неговото семейство.

Избухването на пожара

В късните часове на 1 септември 1666 г., Томас Фаринър изгасил огнището в своята пекарна, намираща се на улица „Пудинг лейн“. Уморен от тежкия работен ден, той се качил на горния етаж, за да се наспи. Малко след полунощ, обаче, пламъци обхванали сградата. Повечето учени са на мнение, че избухването на пожара било причинено от тлеещите в огнището въглени. Фаринър и неговата дъщеря Хана успели да избягат. По-късно станало ясно, че една от прислужниците му не успяла да напусне пекарната и загинала в пламъците. Така, тя станала първата жертва на пожара, който впоследствие обхванал голяма част от Лондон. Огнената стихия била овладяна едва четири дни по-късно, на 6 септември. На мястото, на което пламъците били спрени, днес е издигната статуя, известна като „Златното момче“.

Реакцията на кмета

През 1666 г. кмет на Лондон бил Томас Блъдуърт. Когато пожарът избухнал, той пристигнал в района на пекарната, за да прецени колко сериозна е ситуацията. Съвременните експерти отбелязват, че събарянето на няколко сгради, намиращи се на пътя на пламъците, е можело да спре тяхното бързо разпространяване. Кметът, обаче, решил да не предприема подобен ход. Той се оправдал с думите, че му е необходимо разрешение от краля и дори добавил, че пожарът всъщност е малък и ще бъде потушен много лесно. След това Блъдуърт се завърнал в дома си, без да осъзнава, че съвсем скоро голяма част от Лондон щяла да бъде изпепелена. Придворният летописец Самюел Пепис по-късно се срещнал с кмета, който, по думите му, вече плачел „като припадаща жена“.

Жертвите на пожара

Пламъците нанесли огромни материални щети. Те обхванали 85 процента от територията на Лондон и унищожили близо 13 500 къщи, както и 87 енорийски църкви. Предполага се, че без подслон останали близо 70 000 души. Пожарът дори заплашил аристократичния квартал „Уестминстър“, както и двореца „Уайтхол“. Въпреки размерите на огнената стихия, официалните данни сочат, че загинали само шестима души. Историците на свой ред смятат, че това няма как да е истина и реалният брой на жертвите е по-голям. Те подчертават, че липсват достоверни регистри за жителите на Централен Лондон, а и много от загиналите били буквално изпепелени от пожара (смята се, че температурата на пламъците надхвърляла 1500 градуса по Целзий).

