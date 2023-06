Зоологическите градини, превърнали се в символ на Студената война

С тудената война несъмнено е един от напрегнатите моменти в световната история. В очите на милиони хора, избухването на ядрен конфликт между САЩ и СССР изглеждало като напълно реална опасност. Особено взривоопасна била ситуацията в Германия. След края на Втората световна война, страната била разделена на две – Западна (Федерална Република Германия) и Източна (Германска Демократична Република). „В сърцето на Студената война бил Берлин. Всяка ескалация на напрежението между двете части на столицата можела да доведе до започването на Трета световна война“, отбелязва професорът по история и международни отношения от университета „Джордж Вашингтон“ Хоуп Харисън.

Един от най-интересните аспекти на противопоставянето между Източен и Западен Берлин е свързан с намиращите се там зоологически градини. В продължение на векове, животните и природата заемали важно място в германската култура. Братята Александър и Вилхелм фон Хумболт, например, извършили редица важни изследвания, които оказали огромно влияние върху естествознанието. В края на XVIII и началото на XIX в., представителите на немския Романтизъм на свой ред считали природата като път към опознаването на себе си. „След разделянето на Германия, двете страни искали да си присвоят въпросната история и да я използват за постигането на своите идеологически цели. По това време, единственият зоопарк в Берлин се намирал в западната част. Източна Германия нямало как да се примири с това“, отбелязва проф. Харисън.

A #German 10.5 cm FlaK 38 gun and crew atop the #Berlin Zoo Flak Tower in April, 1942.#History #WWII pic.twitter.com/6tZkniKQru — World War II History (@WW2Facts) August 21, 2018

„Утопия от тухли“

Зоологическите градини в Берлин се превърнали в своеобразен символ на сблъсъка между двете политически системи в разделения град, обяснява Ян Монхаупт, който е автор на книга, посветена на въпросната тема. Зоопаркът в западната част на града, създаден през 1844 г., бил най-старият в Германия. Той разполагал с впечатляващо разнообразие от животни и растения, но пострадал сериозно по време на Втората световна война. Голяма част от него била разрушена по време на бомбардировките, а едва 91 от общо 2000 животни оцелели. Западногерманците го възстановили след края на войната. Що се отнася до зоопарка в Източен Берлин – или т. нар. „Тиерпарк“, той бил създаден през 1955 г. и представлявал най-големия подобен комплекс в цяла Европа. Построен върху руините на изоставен дворец, той представлявал „утопия от тухли“, подчертава Монхаупт. Загражденията били така построени, че да изглеждат много по-модерни и просторни в сравнение с онези, намиращи се в западната част на германската столица.

През 1963 г. в „Тиерпарк“ била открита изложба на големи котки, която била определена от източногерманската преса като „най-модерното съоръжение за животни в света“. Там били поставени и плакати, на които пишело, че събитието е „крайъгълен камък по пътя към постигането на целите на социализма“. Самото създаване на зоопарка отразявало ценностите на ГДР: поради недостига на работна ръка и строителни материали, жителите на Източен Берлин взели участие в изграждането му. „Те носели тухли, а освен това водели животни и засаждали растения“, отбелязва Монхаупт. Директорът на „Тиерпарк“ Хайнрих Дате на свой ред умело разпалвал притесненията на властите, че ако не получи достатъчно финансови средства, неговата зоологическа градина ще изостане от своя конкурент. „Бих искал да избегна този резултат, тъй като Западът следи развитието ни като ястреб“, написал той в писмо до основателя на ГДР Валтер Улбрихт. Повечето амбициозни планове на Дате, обаче, така и не били осъществени, причината за което била липса на средства.

Meet Siam, the only surviving elephant of the Berlin Zoo in 1945. Most history books are about humans, but ‘War Zone Zoo’ is also about animals, including male elephant Siam. He became a favourite of the people of Berlin and a symbol of survival. #HistoryWritersDay22 1/8 pic.twitter.com/pfg4H0UXJc — Kevin Prenger (@Kevin_Prenger) November 26, 2022

Изтокът срещу Запада

Съперничеството между Дате и директорът на зоопарка в Западен Берлин Хайнц-Георг Клос се превърнало в един от най-необичайните конфликти в хода на Студената война. „Всеки един от тях защитавал пламенно политиката, водена от властите в неговия град. Те не се вълнували от това какво ще кажат посетителите, много по-важно било мнението на представителите на елита“, смята Монхаупт. Той добавя, че и в двете зоологически градини имало мечки, тъй като тези животни са символ на Берлин. Показателно е, че изложба в „Тиерпарк“, посветена на черните мечки, била финансирана от Щази (Министерството на държавната сигурност в Източна Германия), а виетнамският лидер Хо Ши Мин подарил на зоопарка слон, който се разхождал свободно из територията му.

В очите на САЩ и техните съюзници, Западен Берлин бил „остров в червеното море“ на комунизма. „На практика всички посетители на града се чувствали длъжни да посетят зоологическата градина. По този начин, те демонстрирали своите симпатии към местното население и демокрацията“, отбелязва Монхаупт. През 1962 г. тогавашният главен прокурор на САЩ Робърт Ф. Кенеди, брат на президента Джон Ф. Кенеди, подарил белоглав орел на зоопарка в Западен Берлин. Птицата, обаче, страдала от много заболявания и починала само две години по-късно. Това останало скрито от обществеността, а Клос решил да го замени с по-млад орел. Друга любопитна подробност е свързана с пандата, подарена на Западен Берлин от Китай. Когато тя починала през 1983 г. се появили слухове, че животното било отровено от агенти на КГБ. Фактите сочат, че истината е друга – причина за смъртта на пандата станала вирусна инфекция.

The Cold War ended in Berlin on November 9, 1989, when the wall came down.



The course of history, however, was set in motion by decisive events outside Germany long before that.https://t.co/3IIysgwcZC — DW News (@dwnews) November 9, 2020

Наследството на Берлинската стена

Фактът, че зоологическите градини се радвали на голяма популярност, не е особено изненадващ. „Жителите на двете части на Берлин били като в капан, те нямали свободата да се движат свободно. Хората се нуждаели от усещането за бягство“, смята Харисън. Монхаупт на свой ред добавя: „Нямало нищо, което да си струва да се гледа по телевизията, имало изключително малко възможности за пътувания, а почти никой не притежавал автомобил…до началото на 80-те години, зоопарковете представлявали най-популярните дестинации за отдих, посещавани от около 16 млн. души годишно“.

Малко след падането на Берлинската стена през 1989 г. започнали дебати по въпроса коя зоологическа градина да бъде запазена. В крайна сметка, нито една от двете не била разрушена. „И до днес много хора споделят мнението, че ако една от тях бъде затворена, Берлин ще изгуби част от своята богата история“, подчертава Харисън. Проучване, проведено през 2014 г., разкри любопитна подробност за посетителите на двата зоопарка. Тези от тях, които живеят в столицата, били помолени да споделят в кой район на града живеят. „Когато получили отговорите, авторите на изследването направили карта. На нея ясно се вижда разделителната линия между Изтока и Запада. Може да се каже, че стената продължава да съществува в умовете на много берлинчани“, заключава Монхаупт.

