Руско влияние или конспирация: Задълбочава ли се проблемът с проявите на антисемитизъм в България

П рез последните години у нас се забелязва една крайно притеснителна тенденция, която е обект на всевъзможни анализи и коментари. Става въпрос за зачестяването на случаите, в които публично се използва език на омразата и се разпространяват послания с антисемитски характер. Какви са причините за това? Превръщат ли се подобни изказвания в инструмент, чрез който определени партии се опитват да привлекат повече избиратели? И каква трябва да бъде реакцията на обществото? По темата с разговаря Русалин Венев с Максим Делчев, председател на Централния израилтянски духовен съвет и образователен директор в Организацията на евреите в България „Шалом“.

Г-н Делчев, задълбочава ли се проблемът с проявите на антисемитизъм у нас?

Според мен, типовете прояви на ксенофобия и антисемитизъм в България се промениха и станаха много по-видими. Допреди няколко години те се случваха главно в интернет пространството, както и в някои по-затворени и маргинални групи – като футболните агитки, например. Сега, обаче, те стават много по-широко разпространени, причините за което са различни. Сред тях са войната в Украйна и пандемията от COVID-19. Тук трябва да отбележим, че става въпрос не за конкретни физически действия, а за език на омразата, за думи и послания, които в някои случаи идват от хора с голямо обществено влияние, включително и политици.

Какви са причините за използването на подобна риторика?

Не бих искал да спекулирам по въпроса защо тези хора са решили да прибегнат до подобни послания. Явно са преценили, че това би увеличило броя на хората, които ги подкрепят. Истината е, че в Европа като цяло се наблюдава навлизането на подобна риторика. Навсякъде тя има един и същ генезис, който в повечето случаи е свързан с определено руско влияние. Лесно може да се забележи, че голяма част от тези послания идват от чужбина и впоследствие биват преведени на български език. Разбира се, има и изключения – като изображението със Соломон Паси, което си беше изцяло родно „творение“. Въпреки това, много други материали и публикации, особено покрай пандемията от COVID-19, бяха взети от чуждестранни източници и „приспособени“ за нашата страна.

An exclusive CNN poll into anti-Semitism in Europe has found that one third of 7,000 people surveyed knew "little or nothing" about the Holocaust.



The survey also found that many people believe anti-Semitic stereotypes, and blame Jews for anti-Semitism. https://t.co/dMKK9Bc0FP