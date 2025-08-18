Промяна на времето през новата седмица

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо.

В понеделник

сутринта ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Северна България ще има превалявания от дъжд и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Почти без валежи ще остане в Източна България.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и временно силен и с него ще нахлува по-студен въздух. В източните райони от страната вятърът ще остане от североизток – предимно умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София – около 28 градуса. През нощта срещу вторник в Централна България и Лудогорието все още ще има валежи и гръмотевици. Атмосферното налягане ще се повиши и ще се доближи до средното за месеца.

В планините

ще се развива купесто-дъждовна облачност и след обяд на много места в масивите от Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 36 мин. и залязва в 20 ч. и 24 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 48 мин. Луната в София изгрява в 0 ч. и 47 мин. и залязва в 17 ч. и 25 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

Във вторник

въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Централна и Източна България. Вятърът отново ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

В сряда

ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.