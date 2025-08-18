България

Промяна на времето през новата седмица

Обновена преди 16 минути / 18 август 2025, 06:25
Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

17-годишен българин с дебют за

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

Има арестуван за пожара край Българово, стихията е овладяна

30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават

Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо.

  • В понеделник

сутринта ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Северна България ще има превалявания от дъжд и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Почти без валежи ще остане в Източна България.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и временно силен и с него ще нахлува по-студен въздух. В източните райони от страната вятърът ще остане от североизток – предимно умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София – около 28 градуса. През нощта срещу вторник в Централна България и Лудогорието все още ще има валежи и гръмотевици. Атмосферното налягане ще се повиши и ще се доближи до средното за месеца.

  • В планините

ще се развива купесто-дъждовна облачност и след обяд на много места в масивите от Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

  • По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 36 мин. и залязва в 20 ч. и 24 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 48 мин. Луната в София изгрява в 0 ч. и 47 мин. и залязва в 17 ч. и 25 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

  • Във вторник

въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Централна и Източна България. Вятърът отново ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

  • В сряда

ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

Източник: НИМХ    
Промяна на времето през новата седмица

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната

На извънредно заседание: Фонд

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Важна информация за собствениците на земеделски земи

Най-чистите породи кучета за всички любители на реда

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Започва ремонт на част от пътя между София и Перник

България Преди 36 минути

Алтернативен маршрут за пътуване е автомагистрала "Струма"

„Чиста самоомраза“: Как Роби Уилямс успя да свали 12 кг и до какво доведе това

Любопитно Преди 1 час

През 2023 г. Роби Уилямс говори откровено за това как е отслабнал с над 12 кг

.

Софи Търнър: Целувките с Кит Харингтън бяха отвратителни

Любопитно Преди 8 часа

Двамата актьори си партнират в готическия хорър „The Dreadful”

а

Колко хора в световен мащаб притежават цял биткойн

Любопитно Преди 9 часа

Според проучване броят им е между 800 и 850 хиляди души

Вучич: И фризьорите останаха без хляб заради уличните банди, ще възстановя реда в Сърбия

Свят Преди 10 часа

Вучич подчерта, че е горд да принадлежи към партията, чиито помещения са били подпалвани

Макрон: Слабост пред Русия днес означава бъдещи конфликти

Свят Преди 11 часа

Според него руският президент Владимир Путин не желае мир

.

Застреляха жена в Пловдив, съпругът ѝ опита да се самоубие

България Преди 12 часа

Подозират, че именно той е сложил край на живота ѝ

Марко Рубио: САЩ може да не успеят да изготвят план за прекратяване на войната в Украйна

Свят Преди 12 часа

Той така заплаши Русия с нови санкции, ако не бъде постигнато споразумение

Желязков: Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да включват подкрепа от ЕС и от САЩ

България Преди 13 часа

Премиерът приветства ангажимента на американския президент

Терънс Стамп - злодеят от "Супермен", почина на 87 години

Свят Преди 13 часа

Стамп е починал в неделя сутринта

Земетресение край Сливен

България Преди 13 часа

Трусът е регистриран в 5:28 ч.

.

Уиткоф: Путин направи отстъпки от исканията за размяна на украински територии

Свят Преди 13 часа

Според специалния пратеник на САЩ руският президент се е съгласил на „солидни гаранции за сигурност” за Украйна

.

Голям пожар в Старозагорско, обявяват бедствено положение

България Преди 14 часа

Временно е спряно движението на превозни средства по пътя от областния град до разклона за село Пряпорец

,

Трима убити и 11 ранени при стрелба в препълнен нощен клуб в Ню Йорк

Свят Преди 14 часа

"Това е ужасяваща стрелба в град Ню Йорк“

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Свят Преди 15 часа

След нея те заедно ще заминат на визита във Вашингтон

Експлозии разтърсиха Харков

Свят Преди 15 часа

Това съобщи ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов

