Сектата „Райски порти“: Масовото самоубийство на поклонниците на „Стар Трек“

П рез 1997 г. една шокираща новина бързо се превърнала в сензация и привлякла вниманието на милиони хора по цял свят. Става въпрос за масовото самоубийство на 39 души, чиито тела били открити в имение в Сан Диего. Последвалото разследване разкрило, че те членували в секта, наречена „Райски порти“.

Починалите били облечени с еднакви черни дрехи, а в джобовете им били открити дребни монети и банкноти от 5 долара. Те се самоубили, след като погълнали голямо количество барбитурати и алкохол. „Носели униформи и еднакви маратонки, очевидно се интересували от „Стар Трек“ – случилото се изглеждало твърде странно, за да е истина“, отбелязва Бенджамин Зелър, който е автор на книга, посветена на „Райски порти“. Той подчертава, че вярванията на групата представлявали необичайна комбинация между наука, религия и конспиративни теории. Какво всъщност знаем за тази секта и масовото самоубийство, което потресе света?

The 39 victims of the largest mass suicide on U.S. soil in history were members of a secretive cult called Heaven's Gate, the members of which had a goal to transcend into “higher beings” by spaceship. https://t.co/VXdPS51JiN — ABC News (@ABC) March 11, 2022

Създаването на сектата

Историята на „Райски порти“ започнала още през 1972 г., когато наскоро разведената медицинска сестра Бони Лу Нетълс се срещнала с Маршал Хърф Епълуайт – 41-годишен мъж, който мечтаел да стане певец. Той изпаднал в тежка депресия, след като баща му починал през 1971 г. Както Нетълс, така и Епълуайт преминавали през „духовни кризи“, подчертава Зелър. И двамата смятали, че Бог ги призовава да направят нещо значимо, с което да променят живота си. Нетълс твърдяла, че може да общува с ангели, практикувала йога и се занимавала с астрология. Епълуайт на свой ред търсел отговорите на въпросите, които го вълнували, в Библията. Особен интерес за него представлявало Откровението на Йоан и съдържащото се в него пророчество за края на света.

Нетълс и Епълуайт постепенно започнали да вярват, че когато в Библията се говори за Бог, Иисус Христос и ангели, всъщност става въпрос за представители на извънземна цивилизация, които посетили нашата планета. Някой ден те щели да се завърнат на Земята, за да унищожат човечеството. Пощадени щели да бъдат само онези, които вярват искрено в тях и са готови да се „възнесат“. В интерес на истината, смесването на религията с т. нар. уфология (псевдонаука, занимаваща се с изследването на наблюдения на НЛО и предполагаеми случаи на отвличания на хора от извънземни) не била нова концепция. Тя била популяризирана от излязлата през 1968 г. книга на Ерих фон Деникен „Колесницата на боговете“ (популярна и със заглавието „Спомени от бъдещето“), която се превърнала в бестселър. „Нетълс и Епълуайт били убедени, че ще бъдат спасени – не чрез магия или някакво чудо, а с помощта на извънземна технология. Когато в Библията се споменава, че Иисус се възнася на небето с „облак“, двамата споделяли убеждението, че всъщност става въпрос за НЛО“, добавя Зелър.

The front page #OTD in 1997. 39 members of the Heaven's Gate cult commit suicide at their compound in San Diego. #nytimes pic.twitter.com/P7iVD0nh9L — New York Times OTD (@OnThisDayNYT) March 27, 2021

Първите последователи

Популярността на Нетълс и Епълуайт постепенно започнала да нараства. Те отворили магазин, в който продавали различни продукти, свързани с вярванията им. Освен това, двамата водели курсове, в които разпространявали посланията си: земният живот е само „междинна фаза“, по време на която се учим как да се борим със злото, да преодолеем ограниченията на своите човешки тела и да се трансформираме в съвършени същества. Двамата наричали своята секта „Класът“ (те никога не използвали името „Райска порта“) и се възприемали като учители, а своите последователи считали за ученици.

С течение на времето, Нетълс и Епълуайт получили още прозрения. Те започнали да вярват, че са извънземни, изпратени на Земята, за да подготвят човечеството за края на света. Двамата променили имената си и започнали да се наричат Ти и До. Членовете на сектата били насърчавани да спазват безбрачие и да носят специално облекло, вдъхновено от униформите на екипажа на космическия кораб „Ентърпрайз“ от култовия сериал „Стар Трек“. „Последователите на Нетълс и Епълуайт се държали като силно религиозни личности. Те имали своите вярвания, ритуали и молитви, говорели за смисъла на живота, края на света и какво се случва след смъртта“, обобщава Зелър.

25 years ago Heaven’s Gate co-founder and leader Marshall Applewhite filmed a message encouraging members of his cult, Heaven's Gate, to die by suicide. On March 26, 1997, the police discovered the bodies of 39 members in a suburban house near San Diego. https://t.co/Azsy8aiyfQ — JSTOR Daily (@JSTOR_Daily) March 25, 2022

Смъртта на Бони Лу Нетълс

През 1985 г. Нетълс починала от раково заболяване. Това шокирало последователите на сектата, тъй като те били убедени, че ще бъдат физически трансформирани в съвършени същества. Случилото се, обаче, променило техните вярвания. Така се зародила идеята, че трябва да се „откажат“ от човешката си форма, за да може съзнанията им да бъдат прехвърлени в извънземни тела от „следващо ниво“. Подобно на Ти и До, все повече членове на сектата започнали да се считат за посетители от друг свят, които само временно обитават човешките си тела. Те също така създали сложни конспиративни теории, с помощта на които обяснявали защо толкова малко хора се вслушват в посланията им.

„Последователите на Епълуайт смятали, че американското правителство е в таен съюз с медиите и големите корпорации, за да скрие истината от обществото. Според тях, властите си сътрудничели с лоши извънземни, които наричали луциферианци“, отбелязва Зелър. В началото на 90-те години на миналия век, Епълуайт започнал да публикува своите послания в интернет. Създаден бил и уебсайт на сектата, наречен „Райски порти“. Реакциите и коментарите на посетителите били предимно негативни, което огорчило Епълуайт и неговите съмишленици и ги накарало да се откажат от намеренията си да предупредят колкото се може повече хора, че краят на света наближава.

It's 23 July. On this day in 1995 Comet C/1995 O1 was discovered by Alan Hale and Thomas Bopp. The Great Comet of 1997, Hale-Bopp is the brightest I've ever seen. Picture by E. Kolmhofer, H. Raab. pic.twitter.com/XKFjZNdmkV — David Blanchflower BSc (@DavidBflower) July 23, 2020

Кометата Хейл-Боп

Членовете на сектата започнали да търсят доказателство за наближаващото пристигане на извънземните. Съвсем скоро, те открили такова – кометата Хейл-Боп. Астрономите отбелязвали, че тя е около 1000 пъти по-ярка от Халеевата комета и предстои да премине близо до Земята през март 1997 г. Епълуайт бил убеден, че Хейл-Боп е само прикритие за извънземен космически кораб, който ще посети планетата ни. Той споделил това със своите сподвижници и подготовките за важното събитие започнали.

На 22 и 23 март членовете на сектата предприели това, което смятали за последната и неизбежна стъпка, с която да избегнат унищожението на Земята и да приемат нова, по-висша форма. В резултат, 39 души, сред които и самият Епълуайт, се самоубили с надеждата, че съзнанията им ще се пренесат на преминаващ покрай планетата ни космически кораб. Светът бил потресен. Това, което останало след представителите на сектата, били редица видеозаписи и статии, в които те обяснявали същността на своите вярвания.

„Всички те отбелязали, че са се присъединили към „Райски порти“ по собствена воля, освен това направили изявления и написали автобиографии, в които обяснявали мотивите си. Очевидно е, че в този случай не става въпрос за т. нар. промиване на мозъци. Всичко това прави даването на отговор на въпроса какво е накарало 39 души сами да отнемат живота си изключително сложно“, заключава Зелър.

Още от автора:

Най-странните медицински практики в Древен Рим

Новият крал на Великобритания и церемонията, която светът очаква с нетърпение

Жената, която се опълчи на нацистите и спаси стотици хора от сигурна смърт

Наистина ли използваме едва 10 процента от мозъка си

Между фактите и легендите – истинската история на крал Артур

Изборите в Турция наближават – ще успее ли Ердоган да остане на власт

Истината зад легендата – какво знаем за предателството на Юда

"Сакро Боско": Градината, която ще ви ужаси

Какво знаем за астероида-убиец, причинил изчезването на динозаврите

Забравените постижения на науката през Средновековието

Най-абсурдните твърдения за животните, на които хората някога са вярвали

Трагичната история на Хелмут Хюбнер – момчето, което се опълчи на нацистите

Световните лидери и решенията, които взеха с помощта на астрологията

Загадки, феномени и конспирации – непознатото лице на Индия

Как НАСА ще избере астронавтите, които ще се отправят към Луната

Конспиративните теории, за които (не) сте чували​

Изумително! Скритите тайни на въздушния шпионаж

Пет войни, които приключиха без нито една жертва

Между футбола и политиката: Как се справи тази страна

Забравената трагедия, която отне живота на 5 млн. души

Най-дългата и кървава война в историята на Европа

Мир между Русия и Украйна – постижим ли е?

Заплашват ли Източна Европа имперските амбиции на Путин

Фалшивите новини и войната в Украйна – как действа руската пропаганда

Успех или провал е стратегията на руската армия в Украйна

След края на войната – какво бъдеще очаква Украйна

Чеченските войни и конфликтът в Украйна: Уроците на историята

Западът срещу Русия

Какъв ще бъде следващият ход на Русия?

Истината vs пропагандата: Защо Русия нахлу в Украйна

Сблъсък на империи: Какво не знаем за Кримската война