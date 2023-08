Зверствата, извършени от Съюзниците по време на Втората световна война

И сторията се пише от победителите – тази крилата фраза, приписвана на Уинстън Чърчил, се отнася с пълна сила за Втората световна война. Нацисткият режим на Адолф Хитлер е отговорен за едни от най-ужасяващите престъпления, извършвани някога и поражението му е нещо, за което целият свят трябва да бъде благодарен на Съюзниците. Това, обаче, не променя факта, че те също носят вина за някои събития, които шокират със своята жестокост. Ето и няколко примера:

Бомбардировките на Япония

Всеизвестен факт е, че атомните бомби, хвърлени над Хирошима и Нагасаки, на практика слагат край на Втората световна война. Според САЩ, използването на това ужасяващо оръжие било неизбежно, тъй като в противен случай конфликтът щял да продължи още няколко години и да отнеме живота на милиони невинни хора. Факт, който се споменава сравнително рядко, е, че преди използването на атомните бомби, американските ВВС подложили на ожесточени нападения редица градове в азиатската страна. Основните цели на САЩ били две – нанасянето на максимално тежки щети на някои стратегически цели и деморализирането на вражеските сили.

Генерал Къртис Лемей, който отговарял за стратегическите въздушни операции срещу Япония, бил на мнение, че обикновените атаки няма да доведат до постигането на желаните резултати. По тази причина, той решил да направи нещо радикално. Така, в нощта на 9 срещу 10 март 1945 г. била осъществена операция „Мийтингхаус“ – нападение срещу Токио, което се превърнало в най-разрушителната бомбардировка, извършвана някога. В нея участвали стотици самолети Б-29, натоварени със запалителни касетъчни бомби, магнезиеви бомби, напалм и бомби с бял фосфор.

Последиците от атаката били кошмарни. Загинали близо 100 000 цивилни, приблизително 250 000 сгради били разрушени, а избухналите пожари изпепелили 41 кв. км. от японската столица. Американските пилоти по-късно споделили, че можели да усетят миризмата на изгоряла човешка плът в своите самолети, докато летели на височина между 1500 и 2700 м. След приключването на Втората световна война, ген. Лемей отбелязал, че САЩ са убили повече хора по време на операция „Мийтингхаус“, отколкото по време на бомбардировките на Хирошима и Нагасаки. Той също така признал, че при евентуална загуба на страната му в конфликта, най-вероятно е щял да бъде съден за извършването на военни престъпления.

Робски труд

По време на Втората световна война, британците се сблъскали с един неочакван проблем – какво да правят с германските военнопленници, чийто брой непрекъснато се увеличавал. САЩ се съгласили да приемат част от тях, за да помогнат на своите съюзници, но тяхното настаняване и изхранване представлявало сериозно предизвикателство. Лондон и Вашингтон достигнали до заключението, че военнопленниците всъщност могат да бъдат полезни и да решат поне частично проблема с недостига на работна ръка, от който страдали двете страни. Така, заловените вражески войници били принудени да работят в изключително тежки условия, като много рядко им била осигурявана храна. За да не бъдат считани за роби, те били „възнаграждавани“ с незначителни заплати (за ден работа, германците получавали суми, равняващи се на приблизително 10 стотинки). В опит да защитят своите решения, правителствата в САЩ и Великобритания отбелязали, че продължаващата война е превърнала лишенията и трудностите в неделима част от ежедневието на всички хора.

This day in 1945, the Battle of Berlin has ended, one of the bloodiest battles of World War II with approx. 1,250,000 casualties.



The Red Army made a major effort to feed the residents of the city. However, this was accompanied by rape, pillage and murder. #WW2 pic.twitter.com/q1GnJq7DGP