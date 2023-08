Трябва ли да се страхуваме от изкуствения интелект, мнението на експертите

П рез 1984 г. се състояла премиерата на един от най-популярните и обичани научнофантастични филми на всички времена – „Терминаторът“. В него се разказва за робот, изпратен от бъдещето със задачата да убие млада жена. Той е създаден от изкуствен интелект, превзел нашата планета и опитващ се да заличи човечеството. През последните години все повече хора започват да се притесняват, че събитията във филма някой ден могат да се превърнат в реалност. Развитието на технологиите разкрива много нови възможности пред нас, но какви всъщност са рисковете, съпътстващи този процес?

Загуба на работни места

Повечето експерти са единодушни, че ако не бъдат взети мерки, изкуственият интелект ще остави милиони хора без работа. Развитието на технологиите несъмнено ще доведе до автоматизирането на редица дейности. Сред секторите, в които се очакват най-сериозни промени, са производството, транспорта и обслужването на клиенти. Способността на ИИ да имитира човешката креативност, създавайки изображения, текстове и музика, предизвиква притеснения дори и сред хората, занимаващи се с подобни професии. Означава ли това, че ни очаква рязък скок на безработицата и невиждани икономически сътресения?

„Ако миналото е добър индикатор за бъдещето – а обикновено е така – изкуственият интелект ще промени, но няма да замени работните места. Основното предизвикателство е да подготвим хората за тях“, отбеляза за Vesti.bg проф. Маура Гросман от университета във Ватерло, която е автор на редица изследвания, свързани с разработването на ИИ.

По думите ѝ, „от началото на настоящата година се забелязва засилено търсене на инженери, способни да работят с големи езикови модели като ClatGPT. Тяхната задача е да получават максимално точни и полезни отговори“. Несъмнено, ИИ отваря много възможности за иновации. Вместо просто да замени хората, той може да увеличи техните способности, позволявайки им да се фокусират върху по-сложни и креативни задачи.

„Не очаквам незабавна и мащабна загуба на работни места в близко бъдеще, тъй като изкуственият интелект в момента далеч не е безгрешен и няма как да ни замени напълно. Въпреки това, онези от нас, които са запознати с ИИ и могат да работят с него, ще имат сериозно предимство пред всички останали“, смята проф. Гросман. На същото мнение е и проф. Ричард Лахман от университета „Риерсън“ в Торонто, който е експерт по въпросите, свързани с изкуствения интелект. Ето какво заяви той за Vesti.bg: „В близко бъдеще ще се изправим пред едно основно предизвикателство – ще се наложи да проявяваме по-голяма гъвкавост, да усвояваме нови умения, за да се научим как да работим заедно с ИИ“.

Необходимост от регулации

Друга често споменавана тема е нуждата от по-стриктни регулации. В своя труд „Етика на изкуствения интелект и роботиката“ известният изследовател Винсент Мюлер пише, че става все по-трудно да се контролира скоростта, с която ИИ се развива и научава нови неща. Тъй като технологията става все по-сложна, нейното потенциално въздействие върху обществото ни повдига редица въпроси, свързани с нашите права и безопасност. Без достатъчен контрол, съществува голям риск от извършването на измами и злоупотреби със системи, използващи изкуствен интелект. Възникват и притеснения за поверителността на личните ни данни.

„Ако искате да използвате ИИ, за да изготвите някакъв формуляр, да създадете лого или да монтирате видео, това е страхотно и не представлява никакъв проблем. Ако, обаче, изкуственият интелект започне да взема сложни решения – като дали да бъде отпуснат даден заем или не, да препоръчва лечения или да влезе в ролята на психотерапевт, тогава трябва да кажем „не“. Смятам, че създаването на „по-добър“ ИИ, работещ с по-голяма база данни, обучен да извършва сложни операции в кратки срокове, е нещо положително. Въпреки това, той не бива да бъде използван навсякъде и по всяко време“, подчертава проф. Лахман.

„Съществуват няколко начина, по които ИИ може да излезе извън контрол. Единият от тях е да се свърже към постоянен източник на енергия, което ще означава, че няма как да бъде изключен. Освен това, изкуственият интелект може да получи достъп до големи финансови средства, което потенциално също би се превърнало в проблем“, отбелязва проф. Гросман. Всичко това кара редица експерти да смятат, че е необходим стриктен контрол. Според тях, само така може да се гарантира, че ще успеем да се извлечем максималните ползи от ИИ, минимизирайки потенциалните опасности и защитавайки правата и интересите на всеки човек.

