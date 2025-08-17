България

Пожар до аквапарка в Несебър

Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил

17 август 2025, 14:47
Пожар до аквапарка в Несебър
Източник: БТА

П ожар гори в близост до Аквапарка в Несебър, съобщиха за БТА от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа.

Горят сухи треви и храсти.

Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което е наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.

"Към момента няма данни за застрашени сгради или необходимост от евакуация",

каза за БТА директорът на РДПБЗН – Бургас, комисар Николай Николаев.

Източник: БТА/Галя Тенева    
пожар Несебър аквапарк
Последвайте ни

По темата

Пожар до аквапарка в Несебър

Пожар до аквапарка в Несебър

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг

Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг

Експлозии разтърсиха Харков

Експлозии разтърсиха Харков

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Това е новата концепция на Lexus – и не е електрическа

Това е новата концепция на Lexus – и не е електрическа

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 2 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 2 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо говориш с телевизора? – Защото е единственият, който не ме прекъсва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тази напитка ще ви спаси от камъни в бъбреците

Тази напитка ще ви спаси от камъни в бъбреците

Любопитно Преди 24 минути

Подробности четете в следващите редове

Нетаняху: Край на войната без разгрома на Хамас е победа за терористите

Нетаняху: Край на войната без разгрома на Хамас е победа за терористите

Свят Преди 31 минути

Нетаняху остро разкритикува протестиращите в страната, които настояват за прекратяване на войната в Газа

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

България Преди 4 часа

Догодина слънчево затъмнение ще обхване Европа - как и къде да го видите

Връх Мусала

Млад мъж е загинал край връх Мусала

България Преди 4 часа

Вчера в 13:07 ч. е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание

<p>Какво написа Мелания Тръмп на Владимир Путин</p>

Разкриха съдържанието на писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин

Свят Преди 4 часа

Писмото от първата дама на САЩ беше лично доставено от президента Доналд Тръмп по време на срещата му с руския лидер в Аляска

Владимир Путин

Fox News: Владимир Путин не скри раздразнението си от настойчивостта на медиите в САЩ

Свят Преди 5 часа

За президента Тръмп подобно медийно внимание не беше нищо необичайно, но Путин сякаш ясно заяви, че е недоволен от това, което вижда

Руб ал-Хали: До 60 градуса денем, нощем мраз в празното каре

Руб ал-Хали: До 60 градуса денем, нощем мраз в празното каре

Свят Преди 5 часа

До 60 градуса през деня, смразяващ студ през нощта

<p>Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България</p>

Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България

България Преди 6 часа

На 17 август Православната църква почита паметта на свети мъченик Мирон

<p>Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин</p>

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

Любопитно Преди 6 часа

Проверете дали и вие сте сред тях

<p>30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават</p>

30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават

България Преди 6 часа

Българите ядат повече зеленчуци, плодове, месо и кисело мляко, но по-малко сирене

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

България Преди 7 часа

Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост

Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата в Аляска

Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин

Свят Преди 7 часа

Осем страници, които изглежда са били подготвени от американски служители и случайно оставени след срещата, съдържат точни места и часове на провеждане, както и телефонни номера на служители на американското правителство

<p>Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ</p>

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Свят Преди 8 часа

Няма информация за пострадали хора

Ураганът "Ерин"

Ураганът „Ерин“ достигна категория 5 и застрашава Карибите

Свят Преди 8 часа

„Ерин“ премина от ураган категория 1 с ветрове от 120 км/ч в петък в 11 ч. сутринта до ураган категория 5 с ветрове близо 260 км/ч само за малко повече от 24 часа

Протестите в Сърбия

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия

Свят Преди 8 часа

Русия обеща да подкрепи обсадения промосковски президент Александър Вучич

<p>Денят, в който Индонезия се облича в червено и бяло</p>

Денят в червено и бяло: Как Индонезия празнува Деня на независимостта с традиции, игри и гордост

Любопитно Преди 9 часа

Посланикът на Индонезия Листиана Операнта говори ексклузивно пред Vesti.bg за неочакваните прилики между България и Индонезия

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Тикви в горския разсадник

sinoptik.bg
1

Драстичен спад в добива на мед

sinoptik.bg

Шарън Тейт - обречената муза, чието убийство разтърси Холивуд

Edna.bg

Няма да познаете Дженифър Лав Хюит днес (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Челси 0:0 Кристъл Палас

Gong.bg

Млад талант от Серия А намекна за завръщане в Реал Мадрид

Gong.bg

Откриха телата на двамата изчезнали в бурното море край "Слънчев бряг"

Nova.bg

По искане на Зеленски: Няколко европейски лидери ще присъстват на срещата във Вашингтон в понеделник

Nova.bg