Терънс Стамп - злодеят от "Супермен", почина на 87 години

Стамп е починал в неделя сутринта

17 август 2025, 18:24
Терънс Стамп - злодеят от "Супермен", почина на 87 години
Източник: IStock

Т ерънс Стамп, английският актьор, който изигра злодея генерал Зод във филмите за Супермен, почина на 87-годишна възраст, съобщи BBC.

В кариера, обхващаща шест десетилетия, номинираният за „Оскар“ актьор участва във филми, сред които „Приключенията на Присила, кралицата на пустинята“, „Далеч от лудата тълпа“ и „Валкирия“.

Стамп е починал в неделя сутринта, съобщи семейството му в изявление пред информационна агенция Ройтерс.

„Той оставя след себе си изключително творчество, както като актьор, така и като писател, което ще продължи да докосва хората години наред“, казаха те.

Източник: BBC    
Виц на деня

– Скъпа, защо говориш с телевизора? – Защото е единственият, който не ме прекъсва!
Прочети целия
