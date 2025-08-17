България

Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг

Двамата изчезнаха в бурното море край хотел „Вянд“ в четвъртък

17 август 2025, 13:20
Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг
Източник: БТА

О ткриха телата на 14-годишен младеж и неговия 35-годишен роднина, които изчезнаха в бурното море в Слънчев бряг в четвъртък.

Двамата изчезнаха в бурното море край хотел „Вянд“, а

телата им бяха извадани от водата в района на Южното пристанище на Несебър,

съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

В момента се извършва оглед на място, като предстои телата да бъдат транспортирани за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

Двамата загинали са от град Септември и са били част от по-голяма компания,

която, въпреки вдигнатия червен флаг и предупрежденията на спасителите за опасно морско вълнение, е влязла във водата, за да се разхлади. Четирима от мъжете са успели да излязат на брега, но младежът и неговият роднина са били завлечени от мъртвото вълнение.

В издирвателните действия, които се провеждаха от четвъртък следобед до днес, е участвал дрон на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ – Бургас, интегрираната система на „Гранична полиция“ за наблюдение и спасяване в българските морски пространства, както и Морският спасителен координационен център, катер и дежурен гранично-полицейски кораб.

По случая е образувано досъдебно производство

в Районното управление в Несебър.

По темата

Източник: БТА/Галя Тенева    
Слънчев бряг удавени тела бурно море
Последни новини

