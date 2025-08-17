Нетаняху: Край на войната без разгрома на Хамас е победа за терористите

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху остро разкритикува протестиращите в страната, които настояват за прекратяване на войната в Газа. По думите му подобни призиви укрепват позициите на „Хамас“ в преговорите, предаде АФП.

„Онези, които днес искат край на войната без разгрома на Хамас, не само затвърждават позицията на организацията и забавят освобождаването на нашите заложници, но и гарантират, че ужасите от 7 октомври ще се повторят,“ заяви Нетаняху по време на заседание на кабинета, цитирайки атаката от 2023 г., която предизвика конфликта.