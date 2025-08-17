Европейски лидери ще придружат Зеленски при срещата му с Тръмп

Е вропейски лидери ще се присъединят към украинския президент Володимир Зеленски при посещението му във Вашингтон в опит да бъде намерен изход от руската инвазия, предаде АФП. Това става след като американският президент Доналд Тръмп се отказа от настояването си за незабавно примирие след срещата си в Аляска с руския държавен глава Владимир Путин.

Постигането на примирие в Украйна, повече от три години след началото на войната, бе сред ключовите изисквания на Тръмп преди срещата. След разговорите с Путин обаче, които не доведоха до пробив, той отхвърли възможността за незабавно спиране на огъня – ход, който изглежда благоприятства Москва.

Киев и европейските му съюзници разкритикуваха тази позиция като начин Русия да печели време за нови настъпления. Германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се опитат да убедят Тръмп да промени курса.

Фон дер Лайен обяви, че ще посрещне Зеленски в Брюксел преди заедно с други лидери да го придружи във Вашингтон по негова молба. Германското правителство потвърди участието на Мерц, който ще настоява за „бързо мирно споразумение“. Президентът на Финландия Александър Стуб и президента на Франция Еманюел Макрон също ще се включат.

По време на обратния си полет от Аляска Тръмп информира Зеленски и европейските лидери, че „най-добрият начин да се сложи край на ужасяващата война е чрез директно мирно споразумение“. Той допълни, че примирията „често не издържат“. Зеленски обаче заяви, че този завой „усложнява ситуацията“, защото Москва дори не показва воля да прекрати ударите, камо ли да приеме дългосрочен мир.

Според източници, запознати с разговорите, Тръмп е подкрепил предложение на Путин Русия да получи пълен контрол над Донецк и Луганск, в замяна на замразяване на фронтовата линия в Херсон и Запорожие. Украйна отхвърли идеята – „президентът отказа да напусне Донбас“, каза източникът. Въпреки това Тръмп предложи САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Киев, което Мерц определи като „значителен напредък“.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас обаче разкритикува резултата от срещата, обвинявайки Путин, че протака без намерение да прекрати кръвопролитията. „Горчивата реалност е, че Русия няма никакво намерение да сложи край на тази война скоро“, заяви тя.

Сега вниманието е насочено към срещата на Зеленски в Белия дом. Предишното му посещение през февруари завърши с бурен скандал, когато Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс публично го обвиниха, че не проявява достатъчна признателност за американската помощ.

В интервю за Фокс Нюз след срещата си с Путин, Тръмп заяви, че отговорността вече пада върху Зеленски да постигне мирно споразумение, докато се върви към евентуална тристранна среща с Путин.

Междувременно войната продължава – Киев и Москва си разменят атаки с дронове, а в Москва Путин определи разговорите с Тръмп като „навременни и много полезни“. В изявление от Аляска той предупреди Украйна и европейските страни да не прибягват до „задкулисни интриги“, които биха могли да попречат на „напредъка“.