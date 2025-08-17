България

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

Догодина слънчево затъмнение ще обхване Европа - как и къде да го видите

17 август 2025, 12:03
Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България
Източник: iStock/Getty Images

Т очно след една година Европа ще преживее първото си пълно слънчево затъмнение от 20 години.

Пълното затъмнение ще бъде видимо в части от Гренландия, Исландия, Испания, Русия и малка част от Португалия. Междувременно частично затъмнение ще се наблюдава в по-голямата част от Европа, Африка, Северна Америка, Атлантическия, Арктическия и Тихия океан, съобщава НАСА.

„Пълно слънчево затъмнение настъпва, когато Луната преминава точно между Земята и Слънцето, хвърляйки сянка върху планетата и превръщайки деня в нощ за няколко кратки мига“, казва метеорологът и експерт по астрономия от AccuWeather Брайън Лада пред Newsweek.

„За да видите това зрелищно явление, трябва да се намирате в точната част на света, в точния момент и с перфектно време.“

При пълно слънчево затъмнение Слънцето, Луната и Земята са разположени в права линия, докато при частично затъмнение те не са напълно подравнени и „Слънцето ще изглежда сякаш има тъмна сянка само върху част от повърхността си“, обяснява НАСА.

Лада добавя: „Съвпадение е, че 12 август бележи и 20 години до следващото голямо пълно слънчево затъмнение в Съединените щати, което ще бъде едно от най-впечатляващите за века.“

Как да наблюдавате затъмнението на 12 август 2026 г.

Пълното слънчево затъмнение на 12 август догодина ще бъде видимо в части от Гренландия, Исландия, Испания и Балеарските острови в Средиземно море.

„Хората в по-голямата част от Западна и Северна Европа ще могат да наблюдават впечатляващо частично слънчево затъмнение, ако времето позволи, като явлението ще се случи малко преди залез слънце“, казва Лада.

Хората, които виждат пълното затъмнение, се намират в центъра на сянката на Луната, когато тя достига Земята, уточнява НАСА, като допълва: „Небето ще стане много тъмно, сякаш е нощ.“

Ако времето позволява, хората в пътя на пълното затъмнение могат да видят короната на Слънцето - външната му атмосфера.

За да наблюдавате пълното слънчево затъмнение, трябва да се намирате в 180-милиевата (около 290 км) зона на неговия път, който ще започне в североизточен Сибир, след това ще премине над ледената покривка на Гренландия.

След това ще достигне западния край на Исландия, ще премине над Северния Атлантик до Северна Испания, като ще пресече целия полуостров от северния бряг до Средиземно море, обяснява музеят „Експлораториум“ в Сан Франциско.

Пълното затъмнение ще продължи няколко минути в зависимост от местоположението, посочва НАСА. Пътят на пълното затъмнение ще започне около 17:02 UTC, ще достигне максималната си точка около 17:45 UTC, когато ще продължи приблизително две минути и 18 секунди, и ще приключи около 18:32 UTC.

За наблюдение на затъмнението са необходими специални очила за слънчево затъмнение. Никога не гледайте директно към Слънцето без подходяща защита. Обикновените слънчеви очила не са безопасни за тази цел.

Първото пълно слънчево затъмнение в Европа от 20 години

Пълното слънчево затъмнение на 12 август 2026 г. ще бъде първото над континентална Европа от 29 март 2006 г., когато то беше напълно видимо в Астрахан, Южна Русия.

Това ще е и първото над континентална Европа от 11 август 1999 г.

Най-скорошното пълно слънчево затъмнение беше на 8 април 2024 г., когато любители на астрономията в САЩ наблюдаваха първото подобно явление в страната от 2017 г. насам. То започна над южната част на Тихия океан, премина над Мексико и продължи над 13 щата в САЩ - от Тексас до Мейн - преди да излезе над Атлантическия бряг на Канада.

Лада отбелязва, че предстоящото затъмнение в САЩ през 2045 г. ще бъде „събитие от бряг до бряг, подобно на това от 2017 г.“, но ще продължи над шест минути в някои райони, което е изключително дълго за слънчево затъмнение.

За сравнение, затъмнението през 2017 г. продължи само две минути и 40 секунди, а това през 2024 г. - почти четири минути и 30 секунди.

„Може да има драматични промени във времето по време на затъмнението през 2045 г. заради неговата продължителност и сезона. Понеже ще е през лятото, температурите в някои райони могат да паднат с над 20 градуса, докато Луната блокира Слънцето. То ще се случи и в разгара на сезона на атлантическите урагани,“ допълва Лада.

Ще се наблюдава ли в България

На 12 август 2026 г. над България няма да се види пълното слънчево затъмнение, което ще премине през Гренландия, Исландия и северна Испания. Въпреки това страната ни ще може да наблюдава частично затъмнение, при което Луната ще закрие част от Слънцето. Явлението ще се вижда като тъмна „сянка“ върху слънчевия диск и ще бъде забележимо при ясно време. 

В София затъмнението ще започне около 20:28 ч. и ще достигне максимум с едва около 3,5% покритие на Слънцето, а крайният му момент ще бъде в 20:29 ч. Поради ниската позиция на Слънцето над хоризонта явлението ще бъде кратко и слабо изразено.

В други градове като Видин също ще се наблюдава частично затъмнение, но в по-западните райони Слънцето ще залезе преди максималната фаза, а в някои места като Ихтиман явлението няма да бъде видимо изобщо.

Астрономите напомнят, че дори и малкото покритие на Слънцето представлява интересен природен феномен, но наблюдението трябва да се извършва само със специални слънчеви очила или филтри, за да се предпазят очите.

Пълно слънчево затъмнение Затъмнение 2026 Европа Космическо явление Наблюдение на затъмнение Частично затъмнение Испания Исландия България НАСА
