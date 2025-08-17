Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

У краинският лидер пристигна в Брюксел, където той и председателят на Европейската комисия ще участват на виртуална среща с европейски лидери, съобщи NOVA.

Очаква се френският президент Еманюел Макрон и премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър да водят видеоконференцията.

По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че тя и „други европейски лидери“ също ще пътуват до Вашингтон за среща в Белия дом.

„Този следобед ще приветствам Зеленски в Брюксел“, казва фон дер Лайен в предаването X.

„Заедно ще участваме в Коалицията на желаещите. По искане на президента Зеленски ще се присъединя към срещата с президента Тръмп и други европейски лидери в Белия дом утре“, добавя тя.

На срещата във Вашингтон ще участват още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александър Стуб, премиерът на Италия Джорджа Мелони, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и британският премиер Киър Стармър.

Визитата следва срещата на Тръмп с руския президент в Аляска на 15 август, където американският лидер заяви, че ще се опита да събере Путин и Зеленски за тристранни преговори за евентуално мирно споразумение.

В Аляска не беше постигнат пробив, но Путин получи посрещане с червен килим, което предизвика опасения сред европейските съюзници.

Официални лица се опасяват от повторение на февруари, когато среща между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет се превърна в разгорещен спор относно помощта на САЩ за Украйна. Сблъсъкът накара Тръмп да отмени планирано споразумение за минерали между САЩ и Украйна и публично да обвини Зеленски в „неуважение към Съединените щати“.