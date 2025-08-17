Свят

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

След нея те заедно ще заминат на визита във Вашингтон

17 август 2025, 16:08
Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ
Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия
Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си
Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин
Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп
Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна
Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп
Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

У краинският лидер пристигна в Брюксел, където той и председателят на Европейската комисия ще участват на виртуална среща с европейски лидери, съобщи NOVA.

Очаква се френският президент Еманюел Макрон и премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър да водят видеоконференцията.

По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че тя и „други европейски лидери“ също ще пътуват до Вашингтон за среща в Белия дом.  

„Този следобед ще приветствам Зеленски в Брюксел“, казва фон дер Лайен в предаването X.

„Заедно ще участваме в Коалицията на желаещите. По искане на президента Зеленски ще се присъединя към срещата с президента Тръмп и други европейски лидери в Белия дом утре“, добавя тя.

На срещата във Вашингтон ще участват още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александър Стуб, премиерът на Италия Джорджа Мелони, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и британският премиер Киър Стармър.

Визитата следва срещата на Тръмп с руския президент в Аляска на 15 август, където американският лидер заяви, че ще се опита да събере Путин и Зеленски за тристранни преговори за евентуално мирно споразумение.

В Аляска не беше постигнат пробив, но Путин получи посрещане с червен килим, което предизвика опасения сред европейските съюзници.

Официални лица се опасяват от повторение на февруари, когато среща между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет се превърна в разгорещен спор относно помощта на САЩ за Украйна. Сблъсъкът накара Тръмп да отмени планирано споразумение за минерали между САЩ и Украйна и публично да обвини Зеленски в „неуважение към Съединените щати“.

Източник: NOVA    
Зеленски Брюксел Вашингтон Европейски лидери Урсула фон дер Лайен Доналд Тръмп Владимир Путин Мирни преговори Украйна Срещи на върха
Последвайте ни
Пожар до аквапарка в Несебър

Пожар до аквапарка в Несебър

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг

Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг

Експлозии разтърсиха Харков

Експлозии разтърсиха Харков

Важна информация за собствениците на земеделски земи

Важна информация за собствениците на земеделски земи

pariteni.bg
Това е новата концепция на Lexus – и не е електрическа

Това е новата концепция на Lexus – и не е електрическа

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 2 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 2 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо говориш с телевизора? – Защото е единственият, който не ме прекъсва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тази напитка ще ви спаси от камъни в бъбреците

Тази напитка ще ви спаси от камъни в бъбреците

Любопитно Преди 24 минути

Подробности четете в следващите редове

Нетаняху: Край на войната без разгрома на Хамас е победа за терористите

Нетаняху: Край на войната без разгрома на Хамас е победа за терористите

Свят Преди 31 минути

Нетаняху остро разкритикува протестиращите в страната, които настояват за прекратяване на войната в Газа

114-годишна жена разкри храната, която според нея е причина за дългия ѝ живот

114-годишна жена разкри храната, която според нея е причина за дългия ѝ живот

Любопитно Преди 4 часа

„Никога не споря с никого, слушам и правя това, което ми харесва“, каза столетницата

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

България Преди 4 часа

Догодина слънчево затъмнение ще обхване Европа - как и къде да го видите

Връх Мусала

Млад мъж е загинал край връх Мусала

България Преди 4 часа

Вчера в 13:07 ч. е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание

<p>Какво написа Мелания Тръмп на Владимир Путин</p>

Разкриха съдържанието на писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин

Свят Преди 4 часа

Писмото от първата дама на САЩ беше лично доставено от президента Доналд Тръмп по време на срещата му с руския лидер в Аляска

Владимир Путин

Fox News: Владимир Путин не скри раздразнението си от настойчивостта на медиите в САЩ

Свят Преди 5 часа

За президента Тръмп подобно медийно внимание не беше нищо необичайно, но Путин сякаш ясно заяви, че е недоволен от това, което вижда

Руб ал-Хали: До 60 градуса денем, нощем мраз в празното каре

Руб ал-Хали: До 60 градуса денем, нощем мраз в празното каре

Свят Преди 5 часа

До 60 градуса през деня, смразяващ студ през нощта

ПОжарът край Българово

Има арестуван за пожара край Българово, стихията е овладяна

България Преди 5 часа

Пожарът е тръгнал от запалени огньове в дворовете на 2 къщи.

<p>Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България</p>

Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България

България Преди 6 часа

На 17 август Православната църква почита паметта на свети мъченик Мирон

<p>Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин</p>

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

Любопитно Преди 6 часа

Проверете дали и вие сте сред тях

<p>30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават</p>

30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават

България Преди 6 часа

Българите ядат повече зеленчуци, плодове, месо и кисело мляко, но по-малко сирене

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

България Преди 7 часа

Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост

Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата в Аляска

Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин

Свят Преди 7 часа

Осем страници, които изглежда са били подготвени от американски служители и случайно оставени след срещата, съдържат точни места и часове на провеждане, както и телефонни номера на служители на американското правителство

Ураганът "Ерин"

Ураганът „Ерин“ достигна категория 5 и застрашава Карибите

Свят Преди 8 часа

„Ерин“ премина от ураган категория 1 с ветрове от 120 км/ч в петък в 11 ч. сутринта до ураган категория 5 с ветрове близо 260 км/ч само за малко повече от 24 часа

<p>Денят, в който Индонезия се облича в червено и бяло</p>

Денят в червено и бяло: Как Индонезия празнува Деня на независимостта с традиции, игри и гордост

Любопитно Преди 9 часа

Посланикът на Индонезия Листиана Операнта говори ексклузивно пред Vesti.bg за неочакваните прилики между България и Индонезия

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Тикви в горския разсадник

sinoptik.bg
1

Драстичен спад в добива на мед

sinoptik.bg

Шарън Тейт - обречената муза, чието убийство разтърси Холивуд

Edna.bg

Няма да познаете Дженифър Лав Хюит днес (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Челси 0:0 Кристъл Палас

Gong.bg

Млад талант от Серия А намекна за завръщане в Реал Мадрид

Gong.bg

Откриха телата на двамата изчезнали в бурното море край "Слънчев бряг"

Nova.bg

По искане на Зеленски: Няколко европейски лидери ще присъстват на срещата във Вашингтон в понеделник

Nova.bg