Тази напитка ще ви спаси от камъни в бъбреците

Р едовната консумация на обикновена вода значително намалява вероятността от образуване на камъни в бъбреците. Тази напитка помага за поддържане на нормален обем на урината и елиминиране на излишните соли.

Колко вода да пием на ден

Според лекаря, повечето хора дори не го осъзнават, но обикновената питейна вода е основната защита срещу образуването на камъни в бъбреците.

Когато не пиете достатъчно, урината ви се концентрира, а солите и минералите започват да се слепват в твърди кристали. Така се образуват камъни, които могат да причинят силна болка, кръв в урината и дори да ви „доведат до операционната маса“.

За да избегнете това, трябва да пиете 1,5-2 литра чиста вода всеки ден. Избирайте висококачествена питейна вода без ненужни примеси.

Важно е да се уверите, че урината ви е светложълта, тъй като това е знак, че пиете достатъчно течности.

Какви напитки могат да провокират образуването на камъни?

Сладки газирани напитки

Особено тези с високо съдържание на фруктоза (царевичен сироп) и фосфати. Те включват кола, енергийни напитки и сладки лимонади.

Фосфатите от кола напитките могат да стимулират образуването на калциево-фосфатни камъни.

Прекомерно кафе и чай

Умерените количества кафе дори намаляват риска, но големи количества черен чай (богат на оксалати) могат да допринесат за образуването на камъни от калциев оксалат.

Камъни могат да се образуват, ако пиете силен чай и малко вода.

Алкохол (особено бира)

Това може да доведе до дехидратация и повишени нива на пикочна киселина, което допринася за образуването на камъни.