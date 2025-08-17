Свят

Трима убити и 11 ранени при стрелба в препълнен нощен клуб в Ню Йорк

"Това е ужасяваща стрелба в град Ню Йорк“

17 август 2025, 16:49
Трима убити и 11 ранени при стрелба в препълнен нощен клуб в Ню Йорк
Източник: БТА

Т рима души бяха застреляни, а единадесет са ранените при стрелба рано тази сутрин в препълнен нощен клуб в американския мегаполис Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес.

Според разследващите случая един или повече стрелци са открили огън с няколко оръжия в "Тейст ъв дъ Сити Лаундж“ (Taste of the City Lounge) в квартал "Краун Хайтс", район Бруклин, след „спор“ малко преди 3:30 ч. сутринта местно време (10:30 ч. бълг. вр.), като са убили трима мъже, съобщи пред репортери комисарят от нюйоркската полиция Джесика Тиш.

"Това е ужасяваща стрелба в град Ню Йорк“, посочи тя на пресконференция и допълни, че тече разследване на най-малко 36 гилзи, намерени в клуба, както и на огнестрелно оръжие, открито на близка улица.

Ранените при стрелбата – осем мъже и три жени, са приети в болница за лечение на наранявания, които не застрашават живота им, каза тя. Възрастта на жертвите е от 27 до 61 години. 

Тази година броят на проявите на насилие с огнестрелно оръжие в Ню Йорк е рекордно малък, отбеляза Тиш.

"Имам предвид, че седем месеца след началото на годината имаме най-малкия брой инциденти със стрелба и жертви на стрелба, който сме регистрирали в Ню Йорк“, обърна внимание тя.

"Нещо като случилото се сега е изключение, слава Богу. Ужасно, че стана тази сутрин, но разследваме и ще стигнем до истината за случилото се“, заяви полцейската началничка.

Източник: БТА/Петя Димитрова    
Стрелба Ню Йорк Нощен клуб Бруклин Убити Ранени Разследване Огнестрелно оръжие Насилие Полиция
