Млад мъж е загинал край връх Мусала

М лад мъж на около 30 години е загинал вчера в района на връх Мусала, предаде БТА, позовавайки се на информация от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).
Вчера в 13:07 ч. е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание
между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място с медицински хеликоптер е отишъл екип на „Центъра за спешна медицинска помощ по въздух“, който е установил смъртта на мъжа.
До 20:00 ч. е продължила акцията на планинските спасители по сваляне на тялото му, казаха от ПСС.
В момента няма информация за други инциденти,
съобщиха още от Службата. Условията за туризъм в планините са добри. Ясно е, слънчево е, на места има слаб до умерен вятър, допълниха от ПСС.