Млад мъж е загинал край връх Мусала

М лад мъж на около 30 години е загинал вчера в района на връх Мусала, предаде БТА, позовавайки се на информация от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Вчера в 13:07 ч. е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание

между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място с медицински хеликоптер е отишъл екип на „Центъра за спешна медицинска помощ по въздух“, който е установил смъртта на мъжа.

До 20:00 ч. е продължила акцията на планинските спасители по сваляне на тялото му, казаха от ПСС.

В момента няма информация за други инциденти,

съобщиха още от Службата. Условията за туризъм в планините са добри. Ясно е, слънчево е, на места има слаб до умерен вятър, допълниха от ПСС.