Млад мъж е загинал край връх Мусала

Вчера в 13:07 ч. е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание

17 август 2025, 11:54
Източник: iStock/GettyImages

М лад мъж на около 30 години е загинал вчера в района на връх Мусала, предаде БТА, позовавайки се на информация от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).  

между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място с медицински хеликоптер е отишъл екип на „Центъра за спешна медицинска помощ по въздух“, който е установил смъртта на мъжа. 

До 20:00 ч. е продължила акцията на планинските спасители по сваляне на тялото му, казаха от ПСС. 

В момента няма информация за други инциденти,

съобщиха още от Службата. Условията за туризъм в планините са добри. Ясно е, слънчево е, на места има слаб до умерен вятър, допълниха от ПСС.

Източник: БТА/Теодора Цанева    
