Голям пожар и 250 евакуирани в Галиполи

Пожарникарите работиха през цялата нощ, а 12 самолета и 18 хеликоптера се включиха отново в гасенето на зазоряване в операция с участието на 900 души

17 август 2025, 14:42
Голям пожар и 250 евакуирани в Галиполи
Източник: БТА/AP

Н ад 250 души бяха евакуирани през нощта, след като горски пожар бушуваше на полуостров Галиполи край Дарданелите, съобщиха властите. Турски пожарникари се бореха с огъня, за да го потушат, предаде АФП, цитирана от агенция БГНЕС.

Пожарът започна в северозападната провинция Чанаккале и бързо се разпространи

заради силния вятър по хълмовете близо до град Гелиболу, на брега на натоварения търговски проток. „Като предпазна мярка 251 жители от пет села бяха преместени в безопасни райони“, написа губернаторът на Чанаккале Йомер Тораман в X.

Видеа показаха хълмовете осветени от ярки пламъци, а огромни облаци дим се издигаха в нощното небе.

Торанман отбеляза, че провинцията, популярна сред туристите заради древните руини на Троя и бойното поле на Галиполи, където хиляди войници загиват през Първата световна война, е преживяла „изключително тежка суша“ през последната година.

Въпреки че времето е било сравнително нормално за сезона, голяма част от северозападна Турция е засегната от силни ветрове през последните дни, които обаче отслабнаха.

Пожарникарите работиха през цялата нощ, а 12 самолета и 18 хеликоптера се включиха отново в гасенето на зазоряване

в операция с участието на 900 души, съобщи директорът на горската служба в X.

Властите, отговарящи за военните мемориали, заявиха, че достъпът до историческите обекти край град Еджебат е затворен „поради продължаващия горски пожар“.

Друг пожар от другата страна на протока принуди 2000 души да напуснат домовете си,

като около 80 души бяха лекувани от вдишване на дим. 

Няколко дни по-рано друг пожар доведе до евакуацията на 120 души и временно спиране на корабоплаването през Дарданелите,

които свързват Средиземно море с Мраморно море и Черно море.

Според уебсайта на Европейската система за информация за горски пожари (EFFIS) тази година в Турция са регистрирани 192 пожара, които са опустошили над 110 373 хектара (273 000 акра) земя. Експертите предупреждават, че климатичните промени, предизвикани от човека, водят до по-чести и по-интензивни пожари и природни бедствия, и призовават Турция да предприеме мерки за справяне с проблема.

Източник: БГНЕС    
пожар Галиполи евакуация хора Турция
