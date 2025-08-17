Земетресение край Сливен

З еметресение с магнитуд 3.3 по Скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Сливен. Според Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН то е на дълбочина 10 км, съобщи NOVA.

Трусът е регистриран в 5:28 ч.