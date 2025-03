Тръмп срещу Зеленски – скандалът, който раздели Запада на две

П реди броени дни в Белия дом се състоя дългоочакваната среща между президента на Украйна Володимир Зеленски и американския му колега Доналд Тръмп. Редица експерти прогнозираха, че въпросното събитие ще се превърне във важна стъпка към прекратяването на войната в европейската страна. Вместо това, обаче, разговорът между двамата държавни ръководители прерасна в безпрецедентен сблъсък. Случилото се предизвика всевъзможни коментари. Според някои, поведението на Тръмп и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс е недопустимо, като двамата са обърнали гръб не само на Украйна, но и на западните си партньори, заставайки на страната на Русия. Други обвиняват Зеленски за разгорещения спор, допълвайки, че американският президент се опитва не само да постигне мирно споразумение между Москва и Киев, но и да защити стратегическите интереси на страната си. Междувременно, почти всички европейски лидери изразиха категоричната си подкрепа за Украйна.

В четвъртък предстои среща на върха на Европейския съюз, а председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен вече обяви план за превъоръжаване на Европа на обща стойност 800 млрд. евро. Напълно очаквано, острата размяна на реплики между Тръмп и Зеленски стана обект на разпалени дебати и в САЩ. Как могат да бъдат обобщени реакциите в страната? И какво предстои да се случи с отношенията между Вашингтон и Брюксел? По темата разговаряхме с проф. Христофор Караджов, който е преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. Ето какво заяви той за Vesti.bg:

